Executivos chineses demonstram otimismo sobre crescimento empresarial, revela relatório da PwC

Executivos da China estão entre os mais otimistas do mundo em relação ao crescimento de seus negócios. De acordo com o 28º Relatório Global Anual de CEOs da PwC China, divulgado em 18 de março, 72% dos líderes empresariais chineses acreditam em um futuro promissor para suas empresas nos próximos três anos. Este índice é consideravelmente superior à média global de 53%.

Desafios econômicos e geopolíticos

Apesar dos desafios econômicos e geopolíticos, os CEOs chineses mostram confiança na capacidade de resiliência da economia, na eficácia das políticas macroeconômicas do país e no avanço da China como uma potência global em inovação e tecnologia. Esse otimismo reflete a crença na estabilidade e no crescimento do mercado chinês.

China como destino estratégico para investimentos

Nos próximos 12 meses, os Estados Unidos continuam sendo o principal destino de investimentos offshore para 46% dos CEOs chineses, seguidos por Hong Kong, Reino Unido, Singapura, Austrália e Alemanha. Entre os CEOs globais, os destinos preferenciais são os EUA, Reino Unido, Alemanha e China continental.

Além disso, a percepção de risco sobre a sobrevivência das empresas caiu significativamente. Apenas 44% dos CEOs chineses acreditam que suas empresas enfrentarão desafios de sobrevivência nos próximos dez anos, caso mantenham suas estratégias atuais. Esse índice representa uma melhoria expressiva em relação aos 75% registrados no ano passado.

Transformação empresarial e inovação tecnológica

Geoffrey Wang, líder de mercados da PwC China, afirmou: “Nos últimos dois anos, a China avançou um caminho de evolução comercial distinto dos países industrializados tradicionais, promovendo avanços em fatores produtivos, transformações nos modelos de negócios e a reconfiguração inteligente das cadeias industriais.”

Essa transformação não apenas fortalece o mercado interno, mas também posiciona a China como um pólo atraente para investimentos globais, oferecendo novas oportunidades para empresas que buscam inovação e expansão.

Tecnologia como motor do crescimento e confiança no futuro

O relatório aponta que o otimismo dos CEOs chineses está diretamente relacionado ao avanço do país em setores estratégicos como veículos elétricos, inteligência artificial e produção avançada. A reinvenção empresarial se destaca como um dos principais motores desse crescimento. A China se posiciona como líder no uso de tecnologias emergentes, como IA e sustentabilidade.

Nos últimos cinco anos, a grande maioria dos CEOs da China continental e de Hong Kong implementaram iniciativas estratégicas focadas na adoção de IA generativa, sustentabilidade e transformação de modelos de negócios para gerar novas fontes de valor.

Confiança na inteligência artificial

A confiança na integração da inteligência artificial é outra característica importante. Cerca de 49% dos CEOs chineses afirmam ter alta confiança na implementação da IA em seus processos centrais, superando a média global de 33%.

“Essa confiança é essencial para desbloquear o potencial total da IA e gerar a inovação dentro das organizações”, destaca o relatório. A PwC atribuiu esse avanço à forte aposta das empresas chinesas na adaptação local da IA generativa e ao desenvolvimento de plataformas tecnológicas que bloqueiam as barreiras para a adoção e implementação dessas novas tecnologias.

Wilson Chow, líder de IA da PwC China, acrescenta: “A estratégia da China de criar um ambiente de promoção à inovação e digitalização está acelerando a competitividade global das empresas chinesas.”

A confiança na inteligência artificial é um dos pilares para o crescimento sustentável das empresas chinesas.