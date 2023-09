EXAME premia na quarta-feira (13) as MELHORES E MAIORES empresas do Brasil; saiba como assistir

A EXAME, maior e mais tradicional publicação de economia e negócios do Brasil, apresenta na quarta-feira, 13, a histórica 50ª edição da premiação MELHORES E MAIORES, que neste ano chega com vigor renovado.

Desde 1974, destacamos e premiamos, em ranking e publicação anual, as melhores empresas do Brasil em seus setores de atividade. É um trabalho detalhado que ajudou a moldar a história do capitalismo no país.

O cenário em 2023, claro, é muito diferente. Mas o desafio de premiar as maiores e as melhores empresas do Brasil não está menos complexo. Este ano, mais uma vez, a EXAME tem como parceiro técnico a escola de negócios Ibmec, responsável por levantar informações que incluem também critérios ESG (ambientais, sociais e de governança).

Durante os meses anteriores, mergulhamos no passado para debater o futuro. Contamos as histórias e demos destaques aos campeões históricos de MELHORES E MAIORES, mostrando sua evolução ao longo dos últimos 50 anos.

Confira a programação completa:

19h: Abertura com Renato Mimica (co-CEO da Exame)

19h15: André Esteves (Chairman & Sócio Sênior do BTG Pactual)

19h30: Premiação Melhores e Maiores 50 anos

21h: Fernando Haddad (Ministro da Fazenda)

Abaixo, a transmissão na qual é possível acompanhar o evento: