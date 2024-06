Quer ser seu próprio chefe? Veja 5 dicas para começar a empreender com segurança

Busca por autonomia, ideias inovadoras, vontade de fazer a diferença ou perpetuar uma tradição de família... Seja qual for a motivação, fato eé que seis em cada 10 brasileiros tem o sonho de empreender.

Para ter ideia, de acordo com a edição mais recente da pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM), realizada pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), o desejo de abrir o próprio negócio só fica atrás do de “viajar pelo Brasil” e “comprar a casa própria” na lista de maiores sonhos dos brasileiros.

Mas por mais atraente que a ideia de ser seu próprio chefe possa soar, a verdade é que o caminho até lá também pode ser desafiador. E costuma gerar inseguranças especialmente naqueles que estão começando um negócio do zero pela primeira vez.

Mas, afinal, é possível empreender sem correr riscos?

O empreendedorismo implica na introdução de ideias, produtos ou serviços inovadores no mercado – e a inovação, por natureza, sempre está acompanhada de incertezas.

Em outras palavras: empreender sempre estará atrelado a algum nível de risco. Mas isso não significa que não existem maneiras de mitigar os riscos para começar um negócio de maneira mais segura e sustentável. Veja algumas as principais abaixo.

1. Construa um plano de negócios detalhado (mas esteja aberto a mudanças)

A elaboração de um plano de negócios detalhado é o primeiro passo para reduzir as chances de erro e tornar a sua jornada no empreendedorismo mais confortável. Isso porque, se bem construído, o documento funcionará como uma espécie de mapa que guiará todas as etapas do desenvolvimento e operação da empresa, orientando decisões e ajudando a evitar desvios e desperdícios de recursos.

Para isso, o plano de negócios deve ser o mais completo possível. Procure incluir informações detalhadas sobre as análises de mercado, o público-alvo, as estratégias de marketing, estrutura de custos, fontes de receita e as projeções financeiras.

Aula gratuita: aprenda a abrir e administrar a sua própria franquia com o MAIOR especialista desse mercado no Brasil, clique aqui e participe gratuitamente

Mas vale lembrar que o mercado é dinâmico e que novos desafios e oportunidades surgem a todo momento. Nesses casos, a flexibilidade para mudar de rota é uma qualidade valiosa que pode ajudar o seu negócio prosperar.

“É preciso adotar uma postura que, em vez de evitar o risco, aceite os desafios e esteja aberta a aprender com possíveis ‘fracassos’”, diz um artigo sobre atitude empreendedora publicado pelo Sebrae.

2. Estude profundamente o mercado em que deseja atuar

Antes de colocar seus produtos ou serviços na rua, separe tempo para realizar uma pesquisa profunda sobre o setor. Identifique seus concorrentes, entenda as necessidades e desejos do público-alvo e fique atento às tendências e mudanças no mercado.

Normalmente, os empreendedores iniciantes decidem quanto cobrar por seus produtos usando como base o que já é praticado no mercado, por meio dessa análise minuciosa da concorrência. Mas outros pontos (como margem de lucro e a estratégia por trás de cada produto) também devem ser analisados para que o negócio seja sustentável a longo prazo.

3. Considere investir em uma franquia

Para quem está começando a empreender, investir em uma franquia costuma ser uma excelente opção. Esse modelo de negócio proporciona uma sensação de segurança, pois apresenta uma estrutura já testada e comprovada, o que reduz significativamente os riscos associados a um novo empreendimento.

Desde o treinamento inicial até o suporte contínuo em marketing e operações, os franqueados recebem orientação da franqueadora em cada etapa.

Além de trazer mais segurança para aquém está começando, esse acompanhamento constante ajuda a evitar erros comuns e aumenta as chances de sucesso, o que é especialmente benéfico para os empreendedores de primeira viagem.

Masterclass gratuita: veja o passo a passo para abrir uma franquia com investimento inicial a partir de R$ 10 mil

4. Invista na sua rede de contato

Pode parecer clichê, mas o networking é mesmo essencial para o sucesso de qualquer negócio – e isso é especialmente verdade para quem está começando do zero.

Caso você ainda não possua uma rede de contatos estratégicos, considere participar de eventos , feiras e grupos de interesse no setor. Essas são ótimas oportunidades não apenas de trocar experiência com outros empreendedores, mas também de construir relacionamentos com fornecedores, potenciais clientes e até mesmo de conhecer mentores que podem oferecer orientação e suporte ao longo da sua jornada empreendedora .

5. Capacite-se continuamente

Ainda que não seja necessário ter formação técnica ou acadêmica para abrir uma empresa, a atualização constante é fundamental para se manter competitivo. Afinal, em um mundo em constante transformação, estar por dentro das novas tendências de mercado, sem dúvidas, será um grande diferencial na hora de tocar o negócio.

Participe de cursos, workshops e seminários relacionados à sua área de atuação e ao empreendedorismo em geral sempre que possível e não deixe de explorar livros, podcasts e outros conteúdos gratuitos sobre o assunto disponíveis na internet.