Ex-funcionários da Uber levantam US$ 27 milhões para mudar a forma como você cuida da sua casa

A árvore genealógica do Vale do Silício acaba de produzir um novo e robusto ramo. Michael York e Michael Mizrahi, veteranos que acompanharam Travis Kalanick na ascensão da Uber e na estruturação da CloudKitchens, levantaram US$ 27 milhões para sua nova empreitada, a Casa.

O aporte não chama atenção apenas pelo valor, mas pelo peso dos nomes no quadro de investidores: além do próprio Kalanick, a rodada contou com a Forerunner Ventures e a empresa de capital de risco de Sheryl Sandberg, ex-COO da Meta.

A Casa surge como uma resposta tecnológica à ineficiência histórica do setor de manutenção e reparos domésticos. Ao aplicar a filosofia de logística em tempo real — refinada pelos fundadores durante anos de Uber — a startup propõe um serviço de concierge por assinatura que gerencia desde pequenos reparos até grandes projetos residenciais.

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A herança operacional e o fim do modo stealth

Após dois anos de desenvolvimento em sigilo (stealth mode), a Casa revela uma estrutura que utiliza software para orquestrar serviços no mundo físico.

Michael York, agora CEO da startup, descreve a plataforma como um "serviço de concierge em tempo integral". A lógica é clara: remover o atrito da manutenção residencial, transferindo a responsabilidade da execução para um sistema inteligente e centralizado.

Essa abordagem reflete a maturidade de uma geração de empreendedores que aprendeu a escalar negócios globais sob pressão. No entanto, o mercado observa com cautela. Se a Uber foi marcada por um crescimento agressivo e queima intensa de capital, a Casa parece trilhar um caminho de eficiência operacional mais equilibrado, sob a orientação de investidores como Kirsten Green, da Forerunner Ventures.

Da Uber à Coterie: a era das marcas premium e o benefício da IA

O surgimento da Casa se insere em um contexto de mercado onde a conveniência é o novo luxo. Esse movimento é espelhado por outras marcas de sucesso, como a Coterie, que transformou um produto cotidiano (fraldas) em uma marca premium de alta performance, culminando em uma saída estratégica milionária.

Ao mesmo tempo, as lideranças do Vale do Silício estão redefinindo os benefícios corporativos. No lugar das tradicionais "férias ilimitadas", surge a integração da Inteligência Artificial como a ferramenta indispensável para garantir produtividade e bem-estar, permitindo que gestores foquem em estratégia enquanto a IA lida com a carga administrativa.

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