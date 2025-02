Este escritório de investimentos cresceu 53.000% em um ano de operação

Em 2022, a Orla Investimentos começou com um faturamento modesto: apenas R$ 5.100 no primeiro ano de operação. Menos de dois anos depois, a realidade é completamente diferente. O escritório de assessoria de investimentos ligado à Necton, corretora do banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), alcançou R$ 2,7 milhões de faturamento e R$ 300 milhões sob custódia. O crescimento de 53.380,25% garantiu à empresa o 2º lugar na categoria Novatas do ranking EXAME Negócios em Expansão 2024.

A trajetória impressiona, mas a empresa já tem novos desafios pela frente. Em 2024, a Orla definiu sua primeira expansão geográfica com uma filial em Brasília e planeja o lançamento da Orla Saúde, corretora especializada na venda de planos de saúde. "Nosso objetivo é atender o cliente de forma completa, indo além dos investimentos", afirma o sócio-fundador Jarbas Gageiro.

O início de tudo

A Orla nasceu em setembro de 2022 no Rio de Janeiro com quatro sócios — Jarbas Gageiro, Nilton Oliveira, Matheus Pestana e Felipe Sales — e uma proposta clara: oferecer um atendimento mais consultivo e próximo para clientes de alta renda.

A experiência dos fundadores em bancos como BTG e Itaú foi um fator decisivo no crescimento acelerado. “O segredo foi a confiança. Os clientes nos seguiram porque já conheciam nosso trabalho e sabiam da nossa integridade”, explica Gageiro.

O escritório distribui os produtos do BTG Pactual, mas a atuação vai além da simples oferta de investimentos. "Nosso trabalho é entender a necessidade do cliente e oferecer soluções personalizadas. Já estruturamos, por exemplo, operações de hedge cambial para empresas e estratégias avançadas de proteção patrimonial", diz Gustavo Outerelo, responsável pela nova operação em Brasília.

Aposta em Brasília

Expandir para Brasília foi um movimento estratégico. A cidade tem a maior renda per capita do país e um dos maiores índices de ensino superior entre as capitais. “Os serviços financeiros na região ainda têm muito espaço para evoluir. Nosso objetivo é levar um atendimento sofisticado e consultivo, algo que ainda falta no mercado local”, afirma Outerelo.

A Orla já definiu o ponto físico do novo escritório, mas não abriu as portas oficialmente. A operação começa ainda em 2025. "Queremos construir uma base sólida para que, em 2026, Brasília possa alcançar o mesmo nível da matriz no Rio", diz Outerelo.

Nova frente de negócios

Além da expansão geográfica, a Orla aposta na diversificação de serviços. Em 2024, lançou a Orla Saúde, corretora especializada na venda de planos de saúde, que será desenvolvida ao longo de 2025.

A expectativa é que a nova corretora represente entre 10% e 20% da receita da Orla nos próximos anos. "Queremos ser um hub financeiro completo, indo além do investimento tradicional", reforça o sócio-fundador.

Apesar do crescimento acelerado, a Orla mantém uma abordagem cautelosa para novas expansões. "Não queremos abrir filiais sem critério. Brasília foi um movimento natural porque tínhamos a pessoa certa para liderar. Se encontrarmos essa mesma estrutura em outras cidades, podemos avaliar novas praças", afirma Gageiro.

Por enquanto, o foco é consolidar as operações no Rio e em Brasília, mantendo o crescimento sustentável. “Nosso objetivo não é volume, e sim qualidade. Crescemos com base na confiança dos clientes, e essa será sempre nossa prioridade”, conclui.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

A edição 2025 já está com inscrições abertas. A participação é 100% gratuita.

