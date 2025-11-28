Negócios

Este CEO ouviu uma pergunta simples — e virou a estratégia de uma empresa de US$ 12 bi

Robert Sanchez identificou um novo mercado após ser questionado por um conselheiro de fora do setor de transporte

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13h41.

Em um mercado consolidado, com práticas historicamente repetidas e processos consolidados há décadas, identificar oportunidades passa, muitas vezes, por romper a lógica do “sempre fizemos assim”.

Foi exatamente o que aconteceu com a Ryder Systems, empresa de transporte e gestão da cadeia de suprimentos avaliada em US$ 12,6 bilhões, quando uma pergunta aparentemente ingênua de um membro do conselho alterou os rumos da companhia. As informações foram retiradas da Fortune.

O insight que não veio do setor

O episódio ocorreu durante uma das sessões anuais de planejamento estratégico conduzidas por Robert Sanchez, CEO da Ryder desde 2013 e também presidente do conselho desde maio do mesmo ano. Nesses encontros, os diretores, com poder de nomear ou demitir o CEO analisam resultados, planos futuros e testam as estratégias sob diferentes perspectivas.

Enquanto discutiam o desempenho da Ryder no segmento de leasing e aluguel de caminhões com uma participação de mercado entre 35% e 40%, um conselheiro oriundo do setor de materiais de escritório fez uma pergunta direta: “Isso significa que 40% dos caminhões na estrada são da Ryder?”.

A resposta foi negativa. E a sequência do questionamento provocou um incômodo construtivo: “Então por que vocês não estão atrás dos outros donos de caminhões?”.

A pergunta revelou um ponto cego na estratégia da empresa. A fatia de mercado da Ryder se concentrava no setor formal de leasing, que representa apenas 15% a 20% da frota em circulação. Ou seja, a grande maioria dos caminhoneiros e empresas fazia tudo por conta própria comprava os veículos e cuidava da operação internamente.

Estratégia redirecionada, mercado ampliado

O questionamento provocou um efeito dominó. Sanchez e sua equipe dedicaram o ano seguinte a investigar o chamado mercado “faça você mesmo”, formado por empresas que não alugavam caminhões nem terceirizavam a logística. O que surgiu foi um novo plano de expansão: conquistar gradualmente essa enorme parcela do mercado que, até então, ficava à margem das estratégias da Ryder.

“Percebemos que uma grande porcentagem do mercado é composta por pessoas que fazem tudo sozinhas”, explicou Sanchez. A partir dessa constatação, a empresa redesenhou seu foco, ajustou produtos e serviços e passou a abordar diretamente essas empresas autogeridas, oferecendo soluções de transporte e gestão logística.

