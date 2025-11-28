Como esta CEO garantiu crescimento dessa empresa de alimentos com gestão remota e foco financeiro

Com apenas 32 anos, Amelia Christie-Miller é CEO e fundadora da Bold Bean Co., uma empresa britânica que comercializa grãos de alta qualidade e tem conquistado espaço no setor de alimentos premium no Reino Unido.

Fundada em 2021, a companhia cresce sob uma estrutura de gestão enxuta, com 20 funcionários espalhados entre Barcelona, Londres, Valência e Edimburgo.

A rotina de Amelia, hoje grávida e em regime de horário flexível, é marcada por decisões estratégicas centradas em autonomia da equipe, cultura de confiança e crescimento sustentável. As informações foram retiradas do Business Insider.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Uma liderança moldada pela missão e pela eficiência

A ideia do negócio nasceu enquanto Amelia trabalhava em uma empresa de sustentabilidade, em Londres. Apaixonada por culinária e determinada a mostrar o potencial dos feijões como solução nutricional, ambiental e econômica, conciliou por um ano sua função anterior com a operação da Bold Bean Co. até se dedicar integralmente à empresa.

Desde o início, estabeleceu um modelo de negócios que unisse propósito e performance: comercializar grãos de alta qualidade e reposicionar os feijões como um alimento desejável e valorizado no Ocidente.

Com isso, passou a atuar também como porta-voz da categoria, escrevendo artigos, livros e participando de debates sobre o futuro da alimentação — com implicações diretas nas decisões de varejo, investimentos e cadeia produtiva.

Equipe enxuta, modelo remoto e foco financeiro

Com 20 funcionários e uma operação baseada no Reino Unido, a Bold Bean Co. mantém um modelo remoto desde a fundação. Amelia, que reside em Barcelona, aposta na liberdade geográfica como elemento de produtividade e bem-estar da equipe.

Ela própria lidera com base em princípios de autonomia e clareza de responsabilidades. Mesmo em meio à licença-maternidade, mantém um papel estratégico: recentemente contratou uma diretora de marketing e se afastou das funções operacionais.

Segundo ela, um dos papéis centrais do fundador é garantir que a empresa possa prosperar sem sua presença direta.

“Uma das maiores forças que um fundador pode ter é encontrar uma maneira para que o negócio exista sem ele”, declarou.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Decisões estratégicas e organização do tempo

Durante o horário flexível que antecede a chegada do bebê, Amelia está desconectada do Slack e das reuniões diárias, concentrando-se apenas em encerrar negociações com parceiros financeiros e outros compromissos de longo prazo. Sua rotina revela uma mentalidade que valoriza a energia produtiva com equilíbrio: ela inicia o trabalho por volta das 9h e busca encerrar o expediente às 18h, respeitando limites de atenção e foco.

Sua produtividade se apoia em pausas conscientes e um ambiente de trabalho que favorece a criatividade. A CEO opta por trabalhar em cafés quando precisa estimular ideias e se afasta dos grandes monitores para desenvolver conteúdos de mídia e LinkedIn, onde compartilha a jornada do negócio.

Aprenda a pensar como um CFO

Dominar as finanças corporativas não é apenas sobre números, é também sobre compreender o motor financeiro por trás de cada decisão de negócio.

OPré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME | Saint Paul foi criado para isso: traduzir a linguagem financeira para profissionais de todas as áreas, em quatro aulas online, com certificado e professores referência no mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37 e aprenda a pensar como um investidor e agir como um executivo.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS