Esta startup conversa com 1 a cada 5 brasileiros — e acaba de receber R$ 50 milhões

A gestora Quartzo Capital liderou um aporte de R$ 50 milhões na OmniChat, plataforma de vendas conversacionais que agora aposta em agentes autônomos de inteligência artificial para escalar suas operações.

A rodada marca uma nova fase para a empresa fundada em 2016, que passou os últimos anos se consolidando no mercado como ponte entre marcas e consumidores no WhatsApp, Instagram e outros canais de mensagens. Com mais de 42 milhões de conversas de vendas registradas apenas em 2024, a OmniChat agora busca dobrar esse número até o final de 2025.

A tecnologia desenvolvida pela startup já atende mais de 500 empresas, incluindo nomes como Natura, Decathlon e Grupo La Moda. Ela também é parceira oficial da Meta, dona do WhatsApp, o que a permite intermediar o uso comercial do aplicativo entre empresas. O diferencial, segundo o CEO Mauricio Trezub, é a capacidade de unir atendimento humano com inteligência artificial generativa. “Nosso foco sempre foi potencializar as vendas dos nossos clientes, e não apenas substituir o vendedor”, afirma Trezub.

Eles transformaram um problema num negócio de R$ 400 milhões de fornos para restaurantes

A nova solução lançada, chamada Whizz, marca a entrada da empresa no campo dos agentes autônomos. O Whizz Agent é capaz de conduzir jornadas completas de venda, enquanto o Whizz Copilot funciona como um copiloto para vendedores, oferecendo sugestões em tempo real e ajudando na execução de tarefas operacionais.

A origem no e-commerce — e a virada para IA

Fundador da OmniChat, Mauricio Trezub é um veterano do setor de tecnologia e varejo. Começou a carreira nos anos 2000 com a criação da CiaShop, uma das primeiras plataformas de e-commerce do país, mais tarde adquirida pela Totvs. Passou também pela VTEX, onde acumulou experiência no desenvolvimento de produtos digitais para grandes marcas.

A ideia da OmniChat surgiu da constatação de que o comércio eletrônico se afastava da experiência humana encontrada nas lojas físicas. “Enquanto o site é estático e impessoal, no WhatsApp você pode ter uma conversa personalizada com um vendedor real”, diz Trezub.

Nos primeiros anos, a plataforma se concentrou em conectar vendedores humanos ao consumidor via canais de mensagem. Mas à medida que o volume cresceu — hoje são cerca de 20 mil vendedores usando a ferramenta diariamente —, ficou claro que a IA poderia aumentar ainda mais a eficiência. Em 2024, a empresa contabilizou 42 milhões de interações comerciais. Segundo Trezub, o volume equivale a conversas com quase 20% da população brasileira, ainda que o número reflita interações e não pessoas únicas.

Por que a Quartzo investiu agora?

A entrada da Quartzo Capital se dá num momento estratégico. O fundo liderado por Eros Jantsch só investe em empresas que já atingiram um certo grau de maturidade comercial e que demonstram tração clara de crescimento. Segundo o executivo, a OmniChat já era acompanhada de perto, mas só agora se encaixou na tese do fundo DC4, voltado a startups em fase mais avançada.

“Hoje, qualquer solução B2B precisa ter uma estratégia clara de inteligência artificial e uso de agentes. A OmniChat já entrega isso com uma base relevante e produto validado”, explica Jantsch. Ele reforça que o foco está em negócios que ajudam os clientes a gerar receita, e não apenas reduzir custos.

O fundo DC4, do qual a OmniChat agora faz parte, também inclui startups como InfoPrice (precificação para varejo), Asaas (serviços financeiros) e Dockers (gestão documental com IA). A estratégia da gestora é investir em soluções escaláveis, com base tecnológica robusta e potencial de liderança em nichos específicos.

IA com sotaque de negócio

Ao contrário dos chatbots tradicionais, o Whizz usa modelos de linguagem avançados e se conecta a plataformas como VTEX, Magento, Shopify e Linx. Empresas de qualquer porte conseguem criar agentes com tom de voz alinhado à marca, treinar a IA com seus próprios conteúdos e monitorar os resultados via painel de dados.

Nos testes iniciais, a OmniChat registrou redução de 50% no tempo médio de resposta ao consumidor e um aumento de até 30% na conversão em vendas.

O investimento será usado para expandir funcionalidades da plataforma, aumentar a equipe de tecnologia e adaptar a solução para outros setores. A meta é levar a tecnologia para verticais como educação, saúde e seguros, e consolidar a liderança da OmniChat no comércio conversacional.