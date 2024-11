Quem é pai ou mãe de pet sabe a tormenta que é medicar o animal de estimação. Na hora vale de tudo: misturar o remédio na comida, disfarçar no brinquedo, quebrar em pedaços minúsculos para ver se o pet engole sem notar.

Quando a catarinense Renata Faria criou a Fórmula Animal, o plano era justamente resolver essa dificuldade. Farmacêutica de formação, Renata estava insatisfeita com o trabalho numa farmácia de manipulação e encontrou no mundo pet uma nova direção para a carreira.

"Eu estava no intervalo do almoço, fui orar, pedir um novo caminho", conta. "Quando voltei, abri uma revista e li sobre farmácia de manipulação para animais de estimação. Foi quando pensei que poderia juntar minha formação com minha paixão, que era a veterinária."

Com o apoio do então namorado, Marcelo Piazera, hoje marido e sócio, Renata pegou empréstimos e abriu a primeira unidade da Fórmula Animal em Jaraguá do Sul, no interior de Santa Catarina. O negócio faz manipulação de remédios para pets e já prepara o medicamento na medida exata, e em alimentos para facilitar a aceitação pelo animal.

Assim, o medicamento pode ter sabor de carne, picanha, frango, e o pet consome sem perceber.

O ano era 2010, o boom do mercado pet estava começando, e a Fórmula Animal decolou.

Hoje, o negócio se tornou uma rede de franquias com 105 unidades pelo país, mais uma no Paraguai, e um faturamento de 100 milhões de reais em 2024.

Como a Fórmula Animal nasceu

No início, o projeto era algo "artesanal e familiar". Renata e a mãe faziam a manipulação dos medicamentos e testavam os produtos em casa, com os próprios pets, até conseguirem o ponto ideal.

“Eu colocava o remédio com sabor de carne para ver se o cachorro comia. Quando funcionava, já era uma vitória”, diz.

O negócio foi dando certo em Jaraguá do Sul e Marcelo Piazera, então namorado de Renata, entrou na operação com mais força para ajudar na expansão. À época, tratava-se ainda de um mercado incipiente, e a expansão foi aos poucos. O casal foi desenvolvendo cada etapa, da criação dos produtos ao atendimento dos clientes.

“No começo era tudo feito entre nós, sem ajuda de empresas externas", diz. "Isso fez com que a operação da franquia fosse muito prática e realista para cada franqueado, já que o formato foi criado com a gente à frente."

Marcelo logo assumiu a parte financeira e a expansão da rede.

“Logo que criamos o negócio, percebemos a quantidade de ligações pedindo orientações para abrir uma unidade", diz. "Resolvemos formatar o modelo de franquia, e já no primeiro ano vendemos dez lojas”.

A empresa iniciou a expansão de forma orgânica, focada na experiência prática do dia a dia das primeiras unidades, um diferencial que se tornou um ponto forte para a adesão dos franqueados.

O que faz a Fórmula Animal hoje

Atualmente, a Fórmula Animal realiza cerca de 60.000 atendimentos mensais, incluindo medicamentos manipulados e produtos de higiene para pets.

“Nosso foco é garantir que o pet receba a medicação na dose e sabor certos, o que melhora muito a adesão ao tratamento e facilita o dia a dia do tutor”, diz Renata.

Os produtos manipulados são adaptados a cada animal. Os donos podem escolher sabores como carne e doce de leite, enquanto medicamentos para gatos podem ser aplicados em pastas que o próprio animal lambe.

A rede tem ainda uma linha própria para ponta de varejo, a Ser Natural, com 12 produtos para higiene e embelezamento de pets, todos à base de ingredientes naturais e óleos essenciais.

"É uma linha que foi pensada para relaxar e hidratar, mas que também traz benefícios terapêuticos, como sprays que ajudam o animal a manter o foco e a calma durante passeios", diz Renata.

Além dos produtos manipulados, cada franquia da Fórmula Animal dispõe de um laboratório para desenvolver fórmulas sob medida, baseadas nas prescrições dos veterinários. “Há uma demanda crescente para especialidades em manipulação", diz Marcelo.

Quais são os planos de expansão

Com uma rede consolidada de 105 unidades e faturamento de 100 milhões de reais em 2024, a Fórmula Animal planeja um crescimento de 50% ao ano nos próximos cinco anos.

A meta é chegar a 150 unidades até 2030, com foco em cidades e regiões onde a rede ainda não está presente. A empresa também estuda a ampliação da linha Ser Natural e o lançamento de produtos voltados ao uso oral e à nutrição.

"Temos o plano de adicionar novas franquias de maneira estratégica, escolhendo as cidades com maior potencial de demanda", diz Marcelo. "Desde o começo, nossa expansão foi cuidadosa para garantir o atendimento eficiente e a satisfação dos franqueados, algo essencial para um setor que envolve o bem-estar dos animais."

A linha Ser Natural deve ganhar novo design e rebranding em 2025, alinhada com a comemoração dos 15 anos da empresa. Renata vê potencial para transformar a linha em referência no mercado pet, com uma gama mais extensa de produtos terapêuticos.

“Para o futuro, queremos ser a principal marca de manipulação veterinária, com produtos que vão além da medicação e atendem o mercado de bem-estar animal”, afirma Renata.