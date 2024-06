Quais são as maiores franquias em shoppings no Brasil? Veja ranking

O Boticário é a franquia mais presente em shoppings centers do Brasil. Segundo o estudo “Mix dos shoppings: impacto das franquias”, realizado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) com a AGP Pesquisas e apoio da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a rede está presente em 76% dos estabelecimentos em operação no país.

A pesquisa fez uma análise do impacto do sistema de franchising no setor de shoppings. Considerando uma marca por empreendimento, as franquias representam mais de 27% das lojas nos shopping em geral, distribuídas em 10 categorias principais.

"O impacto das franquias é muito importante, representando 27% das lojas nos shoppings. Isso demonstra a força e a adaptabilidade do modelo no Brasil, promovendo inovação e oferecendo aos consumidores uma vasta gama de opções de produtos e serviços”, diz Glauco Humai, presidente da Abrasce.

Ao olhar para o mercado de franquia como um todo, para além das redes associadas, a participação é ainda maior, projeta Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

"Projetamos que a participação de franquias no mix dos shoppings chegue a 32% considerando as redes não associadas. Outro dado que reforça o peso das franquias no setor de shoppings, é que das 15 principais categorias, as marcas que são franquias associadas à ABF lideram 8 categorias”, diz Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

Outro dado interessante: entre as 1.395 marcas afiliadas à ABF, apenas 530 têm presença em shoppings. Ou seja, apenas 38% do total de marcas da entidade.

O estudo destaca ainda que, das 13 marcas que estão presentes em mais de 50% dos shoppings, 9 são franquias. Além disso, entre as categorias, considerando o total de lojas em shoppings, observa-se que as categorias com maior peso das franquias são:

Calçados (55%)

Alimentação (48%)

Perfumaria e Cosméticos (44%)

Quais são as maiores franquias em shoppings?

Em termos de representação de franquias nos empreendimentos, O Boticário lidera, estando presente em 76% dos shoppings em operação no país. Em seguida, aparecem:

Cacau Show (71%)

Chilli Beans (62%)

Burger King (61%)

McDonald's (58%)

Lupo (55%)

Espaço Laser (54%)

Havaianas (52%)

Hering (50%)

CVC (48%)