Os 10 diplomas universitários mais valiosos e apenas um leva a salários de seis dígitos

Um estudo recente analisou as perspectivas salariais e as taxas de desemprego de diferentes graduações, revelando quais são os diplomas universitários mais valiosos para quem busca boas remunerações e estabilidade no mercado de trabalho. As informações são de uma reportagem publicada pela CNBC.

A análise considerou fatores como salários médios, taxa de desemprego e a porcentagem de graduados que necessitam de diplomas avançados para prosperar em suas carreiras. Abaixo, é possível conferir a lista completa.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Estes são os 10 diplomas universitários mais valiosos

Engenharia Elétrica Engenharia de Computação Engenharia de Petróleo Engenharia Aeroespacial Ciência dos Materiais Engenharia Mecânica Tecnologia de Engenharia Elétrica Mecânica de Engenharia, Física e Ciência Engenharia Química Ciência Atuarial

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Na visão de especialistas, a IA tem se mostrado uma força motriz por trás de inovações tecnológicas e automações que estão transformando indústrias inteiras. Por isso a demanda por profissionais capacitados nessa área aumentou e esses diplomas se tornaram ainda mais procurados e valorizados.

Salários podem ultrapassar os US$ 100.000 anuais

Uma reportagem da CNBC revela, segundo dados do Indeed, que muitos dos cargos que exigem habilidades em IA pagam salários na casa dos seis dígitos. Nos Estados Unidos, a média salarial para essas funções é de U$ 174 mil por ano.

No Brasil, segundo um estudo da Robert Half, a média mensal pode chegar a R$ 35 mil (isso para cargos de alta gestão e em grandes empresas), o que equivale a R$ 420 mil por ano.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME apresenta o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME