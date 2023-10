Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as novas vagas de home office disponíveis no mercado

Apesar das discussões e da crescente busca pelo remoto ou híbrido, a maioria das pessoas - mais de 43% - está trabalhando presencialmente, segundo estudo realizado pelo Ecossistema Great People & Great Place To Work, entre maio e junho de 2023 com 1376 profissionais, de analistas a diretores.

Presencialmente: 43%

Híbridos: 32,8%

Home office: 20,2%

Se pudessem escolher:

52,8% optariam pelo híbrido;

31,3%, pelo remoto.

Somente 11% escolheriam o presencial

Apesar de boa parte querer alguns dias ou todos os dias trabalhar home office, muitas empresas estão exigindo o trabalho presencial. Para você que busca trabalhar de qualquer lugar do mundo, selecionamos com o apoio da Remotar algumas vagas remotas de companhias nacionais e internacionais.

VAGAS NACIONAIS

Linx

A Linx é uma empresa brasileira especialista em tecnologia para o varejo. A empresa possui mais de 4.000 funcionários, muitos deles atuando no formato remote first. Para esta modalidade, a empresa está com posições de tecnologia e negócios e com diferentes senioridades.

Inscrição: para checar as oportunidades remotas, acesse a página de vagas da Linx.

Minsait

A Minsait, empresa do grupo Indra Company, promove a transformação digital e tecnologia da informação para clientes. Com mais de 25 anos de atuação, está presente em mais de 140 países. Seus mais de 8.000 profissionais estão espalhados de norte a sul do país, e todas as vagas da empresa são elegíveis também para PcDs.

Inscrição: acesse o site da Remotar.

Nuria

Fundada em 2012, a Nuria é uma Healthtech brasileira líder em API‘s para o setor da saúde na América Latina e pioneira em soluções digitais para a Jornada Digital do Paciente no Brasil.

A empresa oferece uma plataforma completa que permite conexões entre sistemas médicos com velocidade e segurança, além de ferramentas automatizadas para melhorar a experiência dos pacientes. As posições abertas são para trabalho remoto e híbrido:

Account Executive Pleno (híbrido em Curitiba - PR)

Software Engineer Backend Pleno

Software Engineer Full Stack Pleno

Inscrição: para se candidatar acesse a página de vagas da Nuria.

Pipo Saúde

A Pipo é uma corretora de benefícios de saúde que une tecnologia a um time de especialistas para apoiar o RH na gestão de saúde das empresas, controlando custos e oferecendo uma experiência diferenciada aos colaboradores. São primariamente remotos, e todas as suas vagas permitem trabalhar de qualquer lugar.

Oferecem benefícios diferenciados como um ótimo plano de saúde e odontológico, benefícios flexíveis, férias flexíveis, Gympass, entre outros.

Confira as posições abertas, todas afirmativas:

Analista de Atendimento Jr

Analista de Operações de Benefícios Jr

Inscrição: para se candidatar acesse o site da Remotar.

Unico

A Unico desenvolve soluções inovadoras para a proteção da identidade dos brasileiros nas relações com empresas privadas. A empresa adotou o modelo de trabalho que prioriza o remoto, mas seus funcionários têm a opção de frequentar escritórios nas cidades de São Paulo e Londrina.

Ela também oferece benefícios flexíveis no valor de R$ 1.500 por mês, que podem ser distribuídos entre VA, VR, Cultura, Mobilidade e Férias Flex, além de auxílio home office, participação nos lucros, entre outros.

Inscrição: para se candidatar acesse a página de vagas da Único.

Vagas.com

O portal Vagas.com, site de oportunidades de trabalho, está com 176 ofertas de emprego em sua plataforma para atuação no modelo remoto. As vagas abrangem diversas cidades brasileiras, com destaque para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As oportunidades são para diversas áreas como Marketing, Administrativo e Tecnologia.

Inscrição: para se candidatar acesse o site do Vagas.com.

VAGAS INTERNACIONAIS

Airbnb

A Airbnb, empresa de hospedagem, está recrutando Market Associates (Gestão de Contas) através da empresa de recrutamento Page Personel.

O Airbnb anunciou ao longo da pandemia que havia adotado o trabalho remoto de forma permanente, e a posição oferece salário CLT entre R$7.000 - R$8.000 por mês + benefícios

Inscrição: para se candidatar acesse o site da Remotar.

Deel

Deel é uma plataforma completa de RH para equipes globais que ajuda as empresas a simplificar todos os aspectos da gestão de uma força de trabalho internacional, desde a cultura e integração até à folha de pagamento local e conformidade.

A empresa está expandindo para o mercado latino-americano e por isso está com diversas posições abertas nas áreas de Negócios, Atendimento, Engenharia, Vendas e Recrutamento.

É importante destacar que a maior parte das vagas pede fluência tanto na língua inglesa quanto na língua espanhola.

Inscrição: para se candidatar acesse o site da Remotar.

Kaizen Gaming

Kaizen Gaming é uma das empresas GameTech. A empresa opera duas marcas em 13 países: Betano (Portugal, Roménia, Alemanha, Brasil, Bulgária, República Checa, Chile, Peru, Equador, Canadá-Ontário, Nigéria) e Stoiximan (Grécia, Chipre), e emprega mais de 1.900 pessoas em todo o mundo.

As posições abertas são majoritariamente para a área de tecnologia, e a empresa oferece benefícios para o trabalho remoto.

Inscrição: para se candidatar acesse o site da Remotar.

Kickstarter

O Kickstarter, site de financiamento coletivo que busca apoiar projetos inovadores, desde 2022 eles implementaram não só o trabalho remoto, mas também a política de trabalho de apenas 4 dias na semana.

As posições abertas são para as áreas de Tecnologia e Design, com salário anual que pode chegar em até U$D 170.000 dólares.

Inscrição: para se candidatar acesse a página de vagas da Kickstarter.