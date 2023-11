Essa startup baiana captou milhões para descobrir o juro mais baixo do Brasil

Tradicionalmente, o crédito consignado já é considerado aquele com a menor taxa de juro para empréstimo do país. Mas, mesmo assim, podem haver taxas diferentes a depender da instituição financeira, do cliente, de condições macroeconômicas ou do contrato em si de empréstimo.

Identificar essas variações e apontar ao cliente qual é a taxa mais competitiva é a missão da Konsi, startup baiana que faz análises comparativas e redução das taxas de juros de empréstimos consignados.

Agora, a empresa está anunciando sua primeira captação de capital. São 3 milhões de reais, numa rodada liderada pela Valutia. Com o dinheiro, a startup quer crescer sua base de clientes, atendendo novos convênios e fortalecendo a marca.

“O usuário faz o download do aplicativo, coloca os dados e já consegue fazer a verificação, escolhendo o convênio”, diz o cofundador e co-CEO da Konsi, Bruno Barreto. “Analisamos todas as características das pessoas, as condições de ofertas de cada um dos bancos. E já fazemos, também, uma varredura de tudo que ele tem contratado no momento. Vamos cruzando os dados no sistema dos bancos e ajudamos a tomarem as melhores decisões”.

Como a Konsi nasceu

Fundada em agosto de 2021, a Konsi é um aplicativo de soluções financeiras que viabiliza análises e redução das taxas de juros de empréstimos. Atualmente, a Konsi possui mais 100.000 clientes, entre aposentados e pensionistas de todo o Brasil, além de servidores públicos dos estados de São Paulo, Bahia, Amazonas, Mato Grosso e da prefeitura de São Paulo.

Os fundadores são três engenheiros civis e um advogado. Um desses engenheiros é Barreto, que hoje é co-CEO da startup. Antes da Konsi, ele tinha uma empresa de engenharia, na oferta de soluções de concreto.

Em 2017, começou a trabalhar no mercado de crédito e identificou alguns gaps no setor de consignados.

“Só no INSS, em março deste ano, 17 milhões de pessoas estavam com contratos ativos de empréstimo consignado e quase todos os meses são quase um milhão de novos contratos emitidos, de acordo com dados da Previdência Social”, diz Barreto. “Todas as pessoas devem ter a oportunidade de contratar crédito justo. Sabemos que essa não é a realidade do mercado, no qual muitos players oferecem aos clientes os produtos com maiores comissionamentos, no lugar dos melhores para o bolso do cliente”.

Foi o embrião para a criação da Konsi.

Qual a estrutura da Konsi hoje

Hoje, além dos beneficiários do INSS, o serviço já opera com servidores estaduais dos seguintes estados:

Amazonas

Bahia

Mato Grosso

São Paulo

Em São Paulo, atende também os servidores municipais da capital paulista. Por mês, são operacionalizados cerca de 20 milhões de reais na plataforma, que tem mais de 100.000 usuários na base.

Atualmente, são 15 instituições financeiras atreladas à plataforma. Elas que são consultadas para simular, comparar e oferecer as opções de empréstimos consignados de forma personalizada e simplificada. A Konsi fatura por um comissionamento, que é padronizado entre os bancos, o que garante que não haja favorecimento de uma ou outra instituição financeira.

Com o aporte e o trabalho de expansão, a expectativa é multiplicar esse número por quatro nos próximos dois anos.

Qual o plano de expansão

Ainda em 2023, o app da Konsi estará disponível para servidores estaduais de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Para o início de 2024, querem também lançar o produto para servidores federais. Até meados de 2025, querem estar em todas as capitais brasileiras.

“Hoje a gente está com 77 pessoas, com 20 milhões de crédito intermediado por mês”, afirma Barreto. “A expectativa é de chegar ao número de 50 milhões de crédito. E dobrar até o final de 2024”.