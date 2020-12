Essa é uma das empresas por trás do sucesso logístico da Ambev

Líder do mercado há décadas, a Ambev tem uma grande fortaleza: sua logística e distribuição. A gigante brasileira usa a tecnologia da BRQ, empresa de transformação digital, para fazer entregas mais assertivas para bares e restaurantes em todo o país. Com 30 fábricas e 100 centros de distribuição em todo o país, a Ambev precisava de um sistema que agregasse as informações de todos os pedidos e da produção disponível para ser entregue.

O desafio da cervejaria era encher o caminhão completamente para fazer entregas em diferentes bares com regularidade. O que por vezes acontecia é que em um dia entregava em alguns lugares e, no dia seguinte, em outros. Apenas 40% dos pedidos eram entregues no dia e volume corretos. “A Ambev produzia até mais do que era necessário em um dia, mas não havia informação para conseguir encher os caminhões e entregar a tempo”, diz Alexandre Alves, diretor de vendas da empresa.

A parceria com a BRQ começou este ano. Dois meses depois da adoção do sistema da BRQ, as entregas corretas chegaram a 60%. Esse crescimento foi graças à agregação dos dados de todos os centros de distribuição da Ambev em um único sistema e painel de controle. Entre outros clientes da BRQ estão gigantes como JBS, Pão de Açúcar, Itaú, Porto Seguro, Santillana, Bradesco Seguros, Leroy Merlin, Claro, entre outros.

A Ambev usa uma frota própria de caminhões. “Ter uma logística própria é importante para não ficar na mão de motoristas e empresas terceirizadas. É você que determina o preço do frete e não corre o risco de ter variação por conta do aumento do combustível”, afirma Alves.

A entrega assertiva e frequente nos bares e restaurantes é essencial para a Ambev. O seu modelo de distribuição é diferente do usado pela Heineken. Enquanto a Heineken produz de acordo com os pedidos feitos por seus distribuidores, bares e supermercados, a tal da distribuição puxada, a Ambev tem um modelo de distribuição empurrada.

Ela produz e depois vai até os varejistas para vender seu estoque. Foi assim que ela conseguiu, por alguns anos, dominar prateleiras nos mercados e as geladeiras dos bares. Oferecer geladeiras, mesas e cadeiras das suas marcas também é uma estratégia muito usada pela brasileira, enquanto não é prioridade para a concorrente.

Por isso, ter uma distribuição cada vez mais eficiente de sua produção é essencial, ainda mais agora que a cervejeira brasileira perde espaço no mercado para sua rival holandesa.