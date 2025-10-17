Escola do interior de SP representa Brasil em competição estudantil da Fórmula 1 em Singapura

A FourC Bilingual Academy, escola de Bauru, no interior de São Paulo, foi selecionada para representar o Brasil no campeonato mundial do STEM Racing, realizado em Singapura, entre 25 de setembro e 2 de outubro. A competição, apoiada pela Fórmula 1, desafia estudantes a projetar e construir miniaturas de carros de corrida aplicando conceitos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

A equipe, orientada pelo professor Francisco Ferreira, ficou em 27º lugar entre 83 equipes de 26 países – o melhor resultado da escola desde que começou a participar do projeto, em 2014.

“O evento é gigantesco. Os alunos entregam o carro, um estande de apresentação e portfólios de negócios e engenharia. É o fechamento de um processo de quase um ano de preparação”, conta o professor.

Um laboratório de aprendizagem real

Criado há mais de 20 anos, o STEM Racing (antigo F1 in Schools ) simula os bastidores de uma escuderia. Os alunos formam equipes, desenvolvem carros movidos por cilindros de gás carbônico e disputam corridas em pistas de 20 metros. O projeto envolve engenharia, design, marketing, finanças e gestão de equipe.

“No Brasil, participam mais de 150 equipes nas etapas regionais. Quatro chegam ao mundial”, explica Francisco. “O aluno precisa pensar em tudo: desde o protótipo até o plano de negócios.”

Uma miniatura, um grande desafio: alunos da FourC Bilingual Academy criaram e testaram carros de corrida movidos a gás carbônico no mundial do STEM Racing (Crédito: Synergy)

Na FourC, a iniciativa é integrada à grade curricular, dentro das disciplinas eletivas e do programa de Projeto de Vida. O tempo de dedicação varia de uma hora semanal a jornadas de oito horas diárias nas semanas finais.

A experiência em Singapura

Para Manuela Rorato, aluna de 18 anos da FourC e gerente de marketing da equipe, a viagem foi inesquecível.

“A experiência foi extraordinária. A gente competiu com os 82 melhores times do mundo e ainda conheceu o pit lane da Fórmula 1, conversou com engenheiros e chefes de equipe. Pra quem sonha em trabalhar nesse meio, é surreal”, conta a estudante.

A equipe da FourC terminou como a terceira melhor brasileira da edição. “Representar o Brasil e nossa escola foi uma grande honra”, disse Manuela. “Ficamos muito orgulhosos de levar o nome de Bauru tão longe.”

Do interior de São Paulo para o mundo: a FourC Bilingual Academy ficou entre as melhores equipes do campeonato global STEM Racing (Crédito: STEM Racing / Divulgação)

Aprendizado que vai além da técnica

O projeto é uma imersão prática em áreas de alta complexidade, mas o professor destaca o valor das soft skills. “Os alunos aprendem a lidar com prazos, fornecedores e frustrações. Às vezes fazem tudo certo, mas algo foge do controle. É aí que crescem.”

Os professores atuam como mentores, sem interferir na execução. “Eles desenvolvem competências técnicas e emocionais ao mesmo tempo. É um treinamento real para o mercado”, diz Francisco.

No caso de Manuela, a participação no projeto foi decisiva para escolher a carreira. “No começo eu queria fazer Relações Internacionais. Mas, durante o projeto, descobri que amo comunicação, redes sociais e eventos. Foi ali que percebi que queria seguir em marketing esportivo, especialmente no automobilismo.”

Responsável por criar a identidade visual da equipe e gerenciar as redes sociais, ela vê a experiência como um ponto de virada. “Foi meu primeiro contato com o mercado de trabalho. Aprendi errando, acertando e descobrindo o que quero pra minha vida.”

Entre 83 equipes de 26 países, os alunos da FourC Bilingual Academy representaram o Brasil no mundial do STEM Racing (Crédito: STEM Racing / Divulgação)

O próximo capítulo

A FourC já prepara novas equipes para a próxima temporada do STEM Racing. “Eles voltaram com bagagem e responsabilidade de inspirar os mais novos”, resume o professor.

“É um ciclo que forma muito mais que competidores — forma cidadãos preparados para o futuro.”