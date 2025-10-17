Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA
Apresentado por Escola de Negócios Saint Paul

Escola do interior de SP representa Brasil em competição estudantil da Fórmula 1 em Singapura

FourC Bilingual Acadamy alcançou o 27º lugar no mundial de STEM Racing, garantindo a terceira melhor posição entre as equipes brasileiras

Ciência, tecnologia e trabalho em equipe: alunos da FourC Bilingual Academy levaram o Brasil ao mundial do STEM Racing, em Singapura (Crédito: STEM Racing / Divulgação)

Ciência, tecnologia e trabalho em equipe: alunos da FourC Bilingual Academy levaram o Brasil ao mundial do STEM Racing, em Singapura (Crédito: STEM Racing / Divulgação)

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17h00.

A FourC Bilingual Academy, escola de Bauru, no interior de São Paulo, foi selecionada para representar o Brasil no campeonato mundial do STEM Racing, realizado em Singapura, entre 25 de setembro e 2 de outubro. A competição, apoiada pela Fórmula 1, desafia estudantes a projetar e construir miniaturas de carros de corrida aplicando conceitos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

A equipe, orientada pelo professor Francisco Ferreira, ficou em 27º lugar entre 83 equipes de 26 países – o melhor resultado da escola desde que começou a participar do projeto, em 2014.

“O evento é gigantesco. Os alunos entregam o carro, um estande de apresentação e portfólios de negócios e engenharia. É o fechamento de um processo de quase um ano de preparação”, conta o professor.

Um laboratório de aprendizagem real

Criado há mais de 20 anos, o STEM Racing (antigo F1 in Schools ) simula os bastidores de uma escuderia. Os alunos formam equipes, desenvolvem carros movidos por cilindros de gás carbônico e disputam corridas em pistas de 20 metros. O projeto envolve engenharia, design, marketing, finanças e gestão de equipe.

“No Brasil, participam mais de 150 equipes nas etapas regionais. Quatro chegam ao mundial”, explica Francisco. “O aluno precisa pensar em tudo: desde o protótipo até o plano de negócios.”

Uma miniatura, um grande desafio: alunos da FourC Bilingual Academy criaram e testaram carros de corrida movidos a gás carbônico no mundial do STEM Racing (Crédito: Synergy)

Na FourC, a iniciativa é integrada à grade curricular, dentro das disciplinas eletivas e do programa de Projeto de Vida. O tempo de dedicação varia de uma hora semanal a jornadas de oito horas diárias nas semanas finais.

A experiência em Singapura

Para Manuela Rorato, aluna de 18 anos da FourC e gerente de marketing da equipe, a viagem foi inesquecível.

“A experiência foi extraordinária. A gente competiu com os 82 melhores times do mundo e ainda conheceu o pit lane da Fórmula 1, conversou com engenheiros e chefes de equipe. Pra quem sonha em trabalhar nesse meio, é surreal”, conta a estudante.

A equipe da FourC terminou como a terceira melhor brasileira da edição. “Representar o Brasil e nossa escola foi uma grande honra”, disse Manuela. “Ficamos muito orgulhosos de levar o nome de Bauru tão longe.”

Do interior de São Paulo para o mundo: a FourC Bilingual Academy ficou entre as melhores equipes do campeonato global STEM Racing (Crédito: STEM Racing / Divulgação)

Aprendizado que vai além da técnica

O projeto é uma imersão prática em áreas de alta complexidade, mas o professor destaca o valor das soft skills. “Os alunos aprendem a lidar com prazos, fornecedores e frustrações. Às vezes fazem tudo certo, mas algo foge do controle. É aí que crescem.”

Os professores atuam como mentores, sem interferir na execução. “Eles desenvolvem competências técnicas e emocionais ao mesmo tempo. É um treinamento real para o mercado”, diz Francisco.

No caso de Manuela, a participação no projeto foi decisiva para escolher a carreira. “No começo eu queria fazer Relações Internacionais. Mas, durante o projeto, descobri que amo comunicação, redes sociais e eventos. Foi ali que percebi que queria seguir em marketing esportivo, especialmente no automobilismo.”

Responsável por criar a identidade visual da equipe e gerenciar as redes sociais, ela vê a experiência como um ponto de virada. “Foi meu primeiro contato com o mercado de trabalho. Aprendi errando, acertando e descobrindo o que quero pra minha vida.”

Entre 83 equipes de 26 países, os alunos da FourC Bilingual Academy representaram o Brasil no mundial do STEM Racing (Crédito: STEM Racing / Divulgação)

O próximo capítulo

A FourC já prepara novas equipes para a próxima temporada do STEM Racing. “Eles voltaram com bagagem e responsabilidade de inspirar os mais novos”, resume o professor.

“É um ciclo que forma muito mais que competidores — forma cidadãos preparados para o futuro.”

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingGraduaçãoFórmula 1Pilotos de corridaEscolasGraduação Escola de Negócios Saint Paul

Mais de Negócios

Esses irmãos apostam num produto com dois ingredientes para mudar um mercado de R$ 20 bilhões

Turbi, de locação de veículos, capta R$ 156 milhões para comprar mais carros

“Se está insatisfeito, faça algo”: o conselho que virou uma rede de R$ 18 milhões

O mercado da corrida e a promessa (arriscada) dos 'superprodutos'

Mais na Exame

Brasil

PF deflagra operação contra grupo internacional de cibercriminosos extorquistas

Mundo

Governo peruano suspende chefe policial de Lima após protestos violentos

Inteligência Artificial

Essa é a diferença entre a IA estratégica e a que causa baixo impacto

Future of Money

Fifa vira alvo de investigação na Suíça após distribuir NFTs colecionáveis