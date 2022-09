Conheça a empresa catarinense que cresceu mais de 500% na pandemia

Referência em inteligência e análises aplicadas ao comércio exterior, a Datamar acaba de publicar um ranking com as empresas que lideram as importações e exportações via contêineres no acumulado dos seis primeiros meses de 2022. Neste ano, um nome chamou a atenção: a TEX Shipping.

Criada em Itajaí, Santa Catarina, no início de 2021, em meio a um cenário de dificuldades no setor de transportes internacionais por conta da pandemia, a jovem empresa em 2022 alcançou um crescimento de 526% de janeiro a junho em relação ao primeiro semestre do ano passado. No período, as importações da empresa passaram de 446 para 2.792 TEUS (medida-padrão que representa a capacidade de carga de um contêiner marítimo normal, de 20 pés de comprimento, por 8 de largura e 8 de altura). O avanço colocou a empresa pela primeira vez no ranking de líderes em importações via contêineres no Brasil. Sérgio Martins, diretor comercial da TEX Shipping, atribui o bom desempenho à boa confiança estabelecida com os parceiros internacionais e, claro, ao foco no cliente. “Ele está em tudo o que fazemos e temos uma grande preocupação em fornecer soluções personalizadas ao mercado”, diz o executivo.

Felipe Reis, diretor de RH e operações, completa: “Também buscamos manter um ambiente interno marcado pela cooperação; afinal, pessoas atendem pessoas”. A fim de apoiar o melhor desempenho dos times, a companhia também apostou em fortalecer a rede de parceiros internacionais e já firmou contratos com as principais companhias de transporte, seja ele marítimo, terrestre ou aéreo, para importação ou exportação.

Marcelo Tiscoski, diretor financeiro da TEX Shipping, lembra que merecer ser a melhor escolha dos clientes faz parte da visão da empresa. E esse objetivo é colocado em prática no momento em que a TEX trabalha em parceria com cada empresa, que é ouvida em suas especificidades e suas demandas. “Nossa missão é cocriar experiências das pessoas e dos negócios, levando à transformação dos serviços logísticos”.

Essa postura leva a empresa a se tornar atrativa para novos colaboradores – já são 35 funcionários. E também se diferenciar na abordagem aos clientes. “Entendemos as necessidades do mercado. Para o futuro, prevemos melhorar os processos e fortalecer o investimento em tecnologia”, afirma Reis.

De fato, a companhia aposta na gestão inteligente e automatizada de dados para agilizar processos, proporcionar um serviço mais assertivo e permitir que os times dediquem tempo a buscar soluções inovadoras para os clientes. “A tomada de decisão baseada em dados permite minimizar erros e otimizar tempo, num setor em que a troca de dados é muito importante. Tanto que, nossos investimentos estão direcionados em tecnologia e gestão de processos para acompanhar o rápido crescimento de forma sustentável”, avalia Tiscoski.

Assim, transformando cada experiência em única, com personalização e um ambiente de trabalho criativo e estimulante, a TEX Shipping prevê manter o ritmo de crescimento, e não apenas nas importações por via marítima. “Atendemos transporte, logística, cadeia de suprimentos e armazenamento”, descreve Martins. “Somos determinados em encontrar a melhor rota com o menor custo.”

https://www.texshipping.com/

@texshipping