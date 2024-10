Dia do Empreendedor: a história da lanchonete da Rocinha que hoje emprega mais de 45 pessoas

No último dia 5 de outubro, foi comemorado o Dia do Empreendedor, uma população que já soma 42 milhões de brasileiros, de acordo com o Sebrae. São inúmeras as histórias de pessoas que decidiram empreender, como André Luiz da Silva Martins, um empresário que montou seu negócio quando sua vida estava de cabeça para baixo.

Ele é fundador da Mega Lanches, uma hamburgueria que hoje tem duas unidades próprias na Rocinha; sendo uma delas só para delivery, e uma terceira na Cidade de Deus, também no Rio de Janeiro. Ao todo, Martins emprega 45 funcionários.

Ele já vendia cachorro-quente na Rocinha há alguns anos, quando, em 2011, perdeu um caminhãozinho que sustentava o seu negócio durante uma operação na comunidade.

Buscando uma alternativa para trabalhar, o empreendedor encontrou uma solução ao comprar uma Kombi, onde montou a primeira unidade do Mega Lanches. O veículo custou 1.000 reais, dinheiro que Martins guardava em moedas, em uma garrafa. De lá pra cá, muita coisa mudou e, graças a seu trabalho e dedicação, Martins prosperou. Boa parte do atual sucesso do negócio é atribuído à parceria com a Stone, ecossistema de serviços financeiros e de gestão que impulsiona o crescimento de pequenos e médios negócios em todo o Brasil.

Martins procurou a Stone em 2018, quando enfrentava dificuldades para pagar os funcionários e as contas do negócio. Na época, o Mega Lanches já tinha uma loja maior na Rocinha e quase 40 funcionários. Um novo conflito armado, no entanto, estourou na comunidade, prejudicando fortemente os negócios locais — e logo, logo, mal sabia ele, viria a pandemia.

Soluções da Stone para empreendedores

Para ajudar o Mega Lanches a entrar nos trilhos, a Stone ofereceu para Martins o serviço de adquirência com taxas mais baixas. No início, o empreendedor contratou apenas uma maquininha para testar — hoje em dia a rede opera com 30 máquinas de cartão.

Giro Fácil: solução permite que empreendedores como Martins lidem com eventuais imprevistos sem terem que interromper suas operações (Stone/Divulgação)

A Stone também forneceu outras soluções para ajudar o empreendedor a crescer. Com o crédito disponibilizado, Martins conseguiu comprar uma câmara frigorífica, que fez toda a diferença para o negócio. Foi a partir dessa aquisição que o empreendedor melhorou o armazenamento dos produtos alimentícios e pôde começar a adquiri-los com preços mais em conta.

Para encurtar: com o crédito obtido com a Stone, o dono da Mega Lanches diminuiu o índice de despesa do negócio e passou a faturar mais. Depois de quitar o primeiro, Martins obteve mais crédito — desta vez para comprar um novo caminhão, que agilizou e aprimorou o transporte dos produtos. Daí para a rede ganhar sua terceira unidade, na Cidade de Deus, foi um pulo.

“É uma parceria que faz toda a diferença”, diz Martins a respeito do relacionamento com a Stone. “O atendimento também é um grande diferencial. Acredito que seja o melhor do Brasil, pois em quatro ou cinco minutos consigo resolver tudo o que preciso e sempre tem alguém disponível, em qualquer horário. A conta digital da Stone também permite uma gestão fácil e rápida. Com o Raio X consigo ver todo o dinheiro que está entrando e saindo.”

Cachorro-quente gourmet

Daqui a um mês, mais ou menos, Martins vai inaugurar mais um negócio na Rocinha. “Com a capacidade e a experiência de gestão que conquistamos ao longo dos anos com o Mega Lanches, quero voltar às minhas origens, quando vendia cachorro-quente”, revela o empreendedor. “Por isso, vamos lançar a Kanil, uma loja de cachorros-quente gourmet e já teremos a Stone como parceira, com três ou quatro máquinas de cartão, para começar. Essa parceria proporcionou muito crescimento e boas oportunidades. Por isso, estaremos juntos nessa nova empreitada também.”

Conta que rende e limite pré-aprovado

CCO do segmento de pequenas e médias empresas na Stone, Mateus Biselli explica que a companhia oferece soluções que vão além do crédito tradicional.

“Com o nosso cartão de crédito, sem anuidade e com funções débito e crédito, o empreendedor ganha mais prazo para suas compras, podendo adquirir produtos em atacadistas e parcelar com facilidade, o que traz mais flexibilidade para a rotina do negócio”, detalha.

Além disso, diz Biselli, a Stone tem o Giro Fácil, que oferece um limite rápido para cobrir imprevistos, o que garante que o empreendedor não interrompa suas operações. Já para investimentos de longo prazo, a companhia disponibiliza o Capital de Giro. Contratar essas duas soluções é rápido e prático, seja por meio do aplicativo, das plataformas, seja via atendimento humano, disponível 24 horas.

Apenas no primeiro semestre de 2023, 54% dos donos de negócios tiveram a concessão de crédito recusada, de acordo com a 10ª edição da pesquisa “Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil”, do Sebrae.

No caso dos empréstimos concedidos pela Stone, o pagamento é simplificado a partir da retenção parcial automática das vendas. “Quanto mais o cliente vender, mais rápido conseguirá quitar o empréstimo e, consequentemente, menores serão as taxas de juros cobradas, gerando uma economia que beneficia o empreendedor e promove o crescimento do negócio”, afirma Biselli.

Outro produto que não poderia passar sem registro é o Reserva Stone, que permite que o empreendedor guarde dinheiro com ganhos superiores à poupança. “A Stone é a principal parceira do empreendedor brasileiro em tecnologia e serviços financeiros”, acrescenta o CCO. “As nossas soluções permitem que os clientes tenham uma gestão facilitada e eficiente, com maior lucratividade e acesso a crédito mais simples e rápido”, diz Biselli.

No setor de food service, destaca o executivo, a Stone entende a importância da operação contínua, oferecendo agilidade na troca rápida das máquinas de pagamento, garantindo que o fluxo de vendas não seja interrompido. “Além disso, a nossa logística cobre todo o território nacional, assegurando que empreendedores em qualquer região do Brasil recebam suporte rápido e eficaz.”