Nubank lança ferramenta para organizar investimentos por objetivo

O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 11, um novo recurso em seu aplicativo. O recurso denominado de “caixinhas” será integrado à conta digital e visa ajudar o usuário guardar dinheiro, com diferentes possibilidades de rendimentos e com uma experiência customizada.

Os usuários do app poderão personalizar as “caixinhas” com nome e foto e guardar o dinheiro com potencial de rendimento superior ao CDI para acelerar a realização de diferentes planos e sonhos, como comprar a casa própria, fazer uma viagem ou garantir a reserva de emergência.

As caixinhas têm possibilidades de investimento sugeridas pelo Nubank, de acordo com os objetivos e o prazo pré-estabelecido pelo cliente, mas com liberdade de escolha entre as opções disponíveis.

Inicialmente, serão oferecidos RDB (Recibos de Depósito Bancário) com possibilidade de liquidez imediata (caixinha Reserva de Emergência) ou diária (demais caixinhas) e rendimento de 100% do CDI, e o Nu Reserva Imediata, um fundo com estratégia focada em renda fixa com liquidez diária e potencial de superar o CDI ao longo do tempo. O rendimento dos valores separados em caixinhas ocorre desde o primeiro dia da aplicação e em todos os dias úteis.

"O Nubank amadureceu junto com os clientes ao longo dos últimos nove anos. Nosso principal objetivo é, cada vez mais, oferecer produtos e serviços inovadores que ajudem a simplificar e organizar a vida financeira das pessoas, dando a elas mais liberdade de escolha", explica Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank. "Com as Caixinhas, não foi diferente. Já fazia bastante tempo que nossos clientes nos pediam uma solução para guardar e separar dinheiro. Então, começamos a desenvolver a ideia até chegarmos a este modelo”.

As caixinhas começam a ser disponibilizadas para uma base reduzida ao longo de julho e devem atingir a totalidade dos clientes com acesso à conta do Nubank no Brasil até o final de setembro.

Rendimento da conta digital

Com a oferta das novas opções de investimento com rendimento diário por meio das Caixinhas, o saldo de novos depósitos na Conta do Nubank passará a render automaticamente 100% do CDI apenas a partir do 30º dia, de forma retroativa, sem nenhum ganho antes desse período. A mudança ainda acompanha o fato de que há incidência de IOF (Imposto sobre Operação Financeira) sobre valores transacionados de depósitos com menos de 30 dias na conta digital, o que impacta o rendimento real dos clientes.

Com a nova regra, no 31º dia o cliente receberá o rendimento total dos 30 dias, como se estivesse rendendo 100% do CDI desde o primeiro dia. A partir daí, passará a ter rendimento todos os dias úteis. Isso se aplica exclusivamente ao saldo dos novos depósitos – ou seja, se o cliente precisar usar parte do montante para algum pagamento ou transferência, o rendimento retroativo e a cada dia útil será aplicado sobre o valor remanescente.

Os valores que os clientes já tinham na conta digital antes dessa alteração continuarão rendendo 100% do CDI todos os dias úteis. A mudança ocorre em um primeiro momento para uma pequena base de clientes, com início em 25 de julho, e será implementada em fases, com liberação para toda a base de clientes no Brasil, de forma gradual.