Em litígio com a Nike, Vini Jr é cortejado por outras duas gigantes do setor esportivo

No Catar com a seleção brasileira para a disputa do mundial, o atacante Vini Jr se tornou assunto não só pelos belos jogos que tem feito, mas também por uma ação de litígio judicial que move contra a Nike, marca que o patrocina desde que tinha 13 anos de idade.

Oficialmente, o contrato do atacante com a fabricante acaba em 2028. O jogador quer acelerar esse término, no entanto. E outras duas gigantes do mercado esportivo estão acompanhando de perto as movimentações.

De acordo com o UOL, Puma e Adidas fizeram chegar ao atleta que o cheque pode ser bem gordo cada consiga se desvincular da empresa americana. Os ganhos oferecidos seriam até 10 vezes superiores ao que recebe com a parceria atual.

O que alega o jogador

O atleta pediu a seus advogados para que tentem romper o vínculo com a empresa. Um escritório internacional de advocacia, especializado em casos do gênero, também foi contratado, segundo informações do UOL e do Globo.

O desconforto do jogador de 22 anos com a marca vai para além de questões financeiras. Ele acredita que recebe um tratamento aquém do que deveria.

Exemplo disso é que, a despeito de ser um dos nomes mais importantes da seleção brasileira e o queridinho do momento do mercado publicitário, não recebeu a nova coleção da chuteira Mercurial para a disputa do mundial. A "Mercurial" foi lançada em 1998 e se tornou um clássico da marca, com novas edições de tempos em tempos. Para a Copa do Catar, a Nike apresentou em junho a Air Zoom Mercurial.

Com as ações de litígio iniciadas ainda no primeiro semestre, o jogador também não participou de ações recentes da marca.

Procuradas, a Nike, Puma e Adidas não responderam até a publicação. A matéria será complementada caso se posicionem.

Quem são os patrocinadores de Vini Jr

Com sorriso largo e dribles que encantam, Vini Jr conquistou o mercado publicitário nesta edição da Copa. O garoto chegou ao Catar com diversas marcas patrocinadoras.

Ele aparece nas estratégias de marketing de empresas como: