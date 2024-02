Elon Mouse? Bilionário insinua que pode comprar a Disney

Durante uma estreia de um filme no último fim de semana, Elon Musk insinuou o desejo de adquirir a Walt Disney Company. Ele participou da premiere de"Lola", um pequeno longa independente co-dirigido pela atriz americana Nicola Peltz.

A especulação é que Musk esteja próximo do pai de Peltz, o investidor ativista Nelson Petz, que tem entrado em conflito com o CEO da Disney, Bob Iger, também um inimigo de Musk.

Quando perguntado por um repórter no tapete vermelho por que estava participando do evento, Musk disse: "Estou apenas aqui com amigos... Pensando em quais empresas adquirir", respondeu, afastando-se rapidamente do repórter enquanto ria.

Nelson Petz tem sido destaque nas notícias por querer fazer mudanças significativas no conselho da Walt Disney Company, especificamente iniciando a campanha "Restore the magic" para tentar derrubar o atual CEO e assumir seu lugar.

Já Musk declarou a Walt Disney Company como inimiga desde que eles retiraram a publicidade do X, após declarações antissemitas feitas por ele. Desde então, ele disse ao CEO da Disney, Bob Iger, para "se f***" e está pagando pela ação judicial da atriz Gina Carano contra a companhia por tê-la demitido.

O diretor de investimentos-chefe da Blackwells, Jason Aintabi, acusou Peltz de focar "seus esforços em solicitar endossos de Elon Musk". Musk aparentemente está apoiando Peltz e seu fundo de hedge, o que poderia ajudar a explicar sua aparição misteriosa na estreia durante o fim de semana.

Apenas esta semana, dias após a aparição de Musk no tapete vermelho, a Disney lançou um vídeo animado com um pato falante, no qual a empresa encorajava os acionistas a rejeitar as tentativas de Peltz de assumir o seu controle.

A capitalização de mercado da Disney é de cerca de $180 bilhões, um pouco menos do que o patrimônio líquido de Musk de $198,8 bilhões.