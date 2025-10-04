Dona do Ozempic já foi a empresa mais valiosa da Europa

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante do medicamento Ozempic, já chegou a ser a empresa mais valiosa da Europa, ultrapassando a francesa LVMH, dona da Louis Vuitton, que atualmente ocupa a terceira posição no ranking de valor de mercado.

Desde setembro de 2023, a capitalização da Novo Nordisk caiu de quase US$ 425 bilhões para US$ 255,86 bilhões. Já a da LVMH foi de US$ 420 bilhões para US$ 306,852 bilhões, segundo dados do FinanceCharts.

Em março, a empresa de medicamentos para perda de peso também superou a suíça Nestlé, referência mundial no setor de alimentos, e atualmente permanece à frente. No momento, a dinamarquesa ocupa a sexta posição na lista, enquanto a Nestlé figura em sétimo lugar.

O ranking é liderado pela holandesa ASML Holding, seguida pela alemã SAP e pela francesa LVMH..

Um mundo além do Ozempic

Além do Ozempic, desenvolvido inicialmente para diabetes tipo 2, a farmacêutica produz o Wegovy, o primeiro medicamento injetável semanal indicado exclusivamente para perda de peso. Ambos utilizam canetas injetáveis semelhantes e se tornaram produtos de destaque da empresa.

As vendas de produtos para tratamento de obesidade mais que dobraram desde 2022. Atualmente, Ozempic e Wegovy representam cerca de 43% da receita da Novo Nordisk. Analistas estimam que o mercado global de terapias para perda de peso poderá atingir entre US$ 30 bilhões e US$ 50 bilhões até 2030.

Desde 2021, o Wegovy enfrenta alta demanda, chegando a desaparecer de algumas prateleiras nos Estados Unidos. No Brasil, o medicamento recebeu aprovação da Anvisa em janeiro de 2023.

Novo Ozempic chega ao Brasil em parceria com Eurofarma

A Novo Nordisk anunciou na última quarta-feira ma parceria com a Eurofarma para a distribuição exclusiva no Brasil de duas novas marcas da versão injetável semanal da molécula de semaglutida: Poviztra, indicada para obesidade e sobrepeso com comorbidades, e Extensior, para diabetes tipo 2. Os medicamentos devem chegar ao mercado ainda neste mês.

Na prática, a parceria combina a expertise da Novo Nordisk em pesquisa e desenvolvimento de terapias com GLP-1 com a capilaridade comercial e força de vendas da Eurofarma, ampliando a disponibilidade das canetas em especialidades médicas, farmácias e regiões ainda não cobertas pela multinacional dinamarquesa.

“Esta parceria é um passo estratégico para garantir que nossa inovação chegue a ainda mais pessoas em todo o Brasil, com a mesma confiança e qualidade de sempre”, afirmou Allan Finkel, vice-presidente da Novo Nordisk para América Latina e Brasil.

No país, o mercado de análogos de GLP-1 já movimenta mais de R$ 6 bilhões por ano. No mundo, as projeções indicam que o setor pode alcançar US$ 150 bilhões até 2030, consolidando as “canetas emagrecedoras” como um pilar de crescimento da indústria farmacêutica.

“A Eurofarma traz a experiência e a capacidade da sua força de vendas para ampliar o alcance desses produtos, dentro de um projeto que contempla forte compromisso com médicos e pacientes”, disse Renata Campos, CEO da Eurofarma no Brasil.

Pílula contra obesidade em plataformas de telemedicina

A farmacêutica dinamarquesa pretende disponibilizar sua nova pílula para tratamento da obesidade em sites de telemedicina como "Ro" e "WeightWatchers" assim que receber a aprovação dos reguladores dos Estados Unidos, informou a Bloomberg.

A estratégia busca recuperar espaço diante da rival Eli Lilly, que vem ganhando vantagem na corrida dos medicamentos para perda de peso.

Dave Moore, chefe de operações da Novo nos EUA, afirmou em entrevista à agência que a venda online permitirá maior alcance entre consumidores já acostumados a adquirir injeções de perda de peso pela internet.

O executivo destacou que a forte popularidade de produtos como Ozempic e Wegovy pode facilitar a adesão à versão em comprimido, apelidada de “Wegovy-in-a-pill”.