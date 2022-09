DocuSign apresenta uma maneira mais fácil de fechar negócios

“Corretivo, tinta de impressora e pastas de arquivos são relíquias por um bom motivo”. É nesse tom, pouco saudosista, e bastante verdadeiro, que a DocuSign, empresa líder em assinatura eletrônica, defende um jeito melhor de trabalhar.

“A pandemia acelerou o processo de digitalização. Antes, o investimento em tecnologia podia esperar, mas com a pandemia isso significou a capacidade de continuidade dos negócios”, afirma Gustavo Brant, vice-presidente global de vendas da DocuSign para a América Latina.

Ele tem razão. A vinda inesperada da covid-19 fez com que empresas em todo o mundo tivessem de reagir rápido para substituir encontros e processos manuais por videoconferências, aplicativos baseados em nuvem, e assinaturas eletrônicas. “A tecnologia ajudou a manter os negócios em tempos difíceis. Quem investiu nesse processo não considera retornar ao formato anterior”, garante Brant.

Assinaturas eletrônicas

Para atender a essas inesperadas necessidades, a DocuSign também passou por uma evolução vertiginosa. Pioneira no desenvolvimento e líder da tecnologia de assinatura eletrônica, a plataforma expandiu o alcance de sua tecnologia para gerenciar todas as etapas de um acordo, ajudando as organizações a se conectarem e automatizarem o gerenciamento de seus contratos. A DocuSign eSignature, solução mais usada no mundo para assinar eletronicamente em dispositivos convencionais ou móveis, como smartphones e tablets, atende aos mais rigorosos requisitos de segurança, privacidade e armazenamento de dados.

O desafio é projetar um fluxo que mantenha as equipes produtivas partindo de um modelo híbrido de trabalho, estejam elas e seus clientes no escritório ou em casa.

Outra missão é a de contribuir para que os processos sejam mais sustentáveis, uma vez que contratos em papel gastam tempo e recursos valiosos. O impacto da digitalização é grande. Desde 2003, os clientes da DocuSign ajudaram a poupar mais de 6 milhões de árvores e 5,9 bilhões de galões de água ao trocar o papel pela tecnologia.

Para isso, a DocuSign oferece uma plataforma que reúne diversas aplicações focadas na automação do ciclo de vida de um contrato ou acordo. Elas se integram aos processos já utilizados pelas organizações, aumentando a eficiência das transações, reduzindo o tempo gasto em tarefas repetitivas e promovendo facilidade, conveniência e mobilidade para que as equipes tenham mais tempo para se dedicar a questões estratégicas voltadas para o crescimento do negócio.

“A segurança das transações é um dos maiores benefícios deste tipo de tecnologia. As plataformas de gestão de documentos e assinatura eletrônica são capazes de vincular a identidade do assinante de forma única, ajudando as empresas a reduzir o risco de fraude”, explica Brant.

Por fim, o executivo explica a diferença entre um documento digital e um digitalizado. “Ao contrário de um documento que é apenas digitalizado [ou seja, vai do papel para o ambiente virtual], o documento digital é criado, revisado e assinado em meio eletrônico. Isso quer dizer que o software deve ter a capacidade de registrar qualquer violação, tornando sua identidade única e verificável”, esclarece o vice-presidente global de vendas da DocuSign para a América Latina.

A seguir, a DocuSign mostra caminhos que facilitam o jeito de fazer negócio.

Seis passos para fechar negócios com mais sucesso



Depois de acompanhar de perto a reação (e evolução) de mais de 1 milhão de clientes pelo mundo após a chegada da covid-19, a DocuSign mostra os aspectos que devem ser levados em conta na hora de fechar negócios.

OTIMIZE

Simplifique seus processos de modo que seus funcionários tenham tempo para se concentrar em colocar as pessoas em primeiro lugar. INTEGRE

Interconecte seus processos de contrato com os aplicativos que suas equipes usam todos os dias. TRANSFORME

Modernize seus contratos para reduzir vulnerabilidades e revelar insights valiosos de negócios. ADAPTE

Automatize os processos de acordos manuais para lidar rapidamente com mudanças e interrupções e manter os negócios avançando, não importa o que aconteça. ASSEGURE-SE

Confie que seus contratos atendam a alguns dos requisitos legais e de conformidade mais rigorosos do mundo. PROTEJA-SE

Adote fluxos de trabalho digitais para mitigar riscos e impulsionar práticas de negócios sustentáveis.

