Dia do Afroempreendedor celebra força do empreendedorismo negro; veja dados e eventos na data

Comemorado nesta sexta-feira, 26, o Dia do Afroempreendedor celebra a importância da diversidade e da equidade racial entre as pequenas empresas do país.

No Brasil, onde pessoas negras representam 56,1% da população, a data pretende reconhecer o potencial de desenvolvimento econômico e social de pequenos empresários e empreendimentos liderados por pessoas negras.

Por que dia 26 de agosto é dia do afroempreendedor?

A data foi escolhida em 2019 pela Câmara Municial de São Paulo após proposta do vereador André Santos (PRB). Sendo assim, a data faz parte do calendário comemorativo do Estado de São Paulo desde então.

Segundo o vereador republicano, a criação da data serviria de estímulo para que afroempreendedores criem e formalizem pequenos negócios.

Em 2021, a proposta de fomentar o empreendedorismo negro no estado se estendeu à oferta de cursos, oficinas e feiras de negócios organizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo.

O cenário do empreendedorismo negro no Brasil

O grande contingente de pessoas negras no país também se reflete no empresariado. Atualmente, mais da metade dos 28 milhões de empresários e profissionais autônomos brasileiros são negros, algo em torno de 14 milhões de pessoas. Os dados são de uma pesquisa do Instituto Locomotiva Brasil e da Feira Preta.

A mesma pesquisa indica que, para 85% das pessoas negras do Brasil, empreender é um grande desejo. Para 25% dessas pessoas, ter um próprio negócio é, inclusive, o maior sonho.

Eventos no Dia do Afroempreendedor

Em comemoração à data, entidades e empresas preparam ações e eventos sobre empreendedorismo negro nesta sexta-feira. Veja alguns deles abaixo:

Fiesp

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a startup Diversidade .io promovem um encontro com empresas para discutir as boas práticas e projetos para acelerar o afroempreendedorismo no país. O evento acontecerá na sede da FIESP, em São Paulo, às 9h.

Participam da discussão Marcelo Arruda, CEO e fundador da startup Diversidade .io, e Marcus Vinicius, diretor-adjunto do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp (CJE). O executivos falarão sobre o cenário do afroempreendedorismo no país, além de compartilhar inciativas voltadas ao tema. Empresas lideradas por empreendedores negros tambpem apresentarão seu pitchs no evento.