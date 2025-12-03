De projeto universitário a gigante de US$ 42 bi: como a Canva construiu um império com IA

O Canva, plataforma de design com sede na Austrália, está em rota de colisão com o mercado de capitais global. Com valor de mercado de US$ 42 bilhões, mais de US$ 3,5 bilhões em receita anualizada e uma estratégia robusta de penetração no mercado corporativo, a empresa se prepara para um possível IPO a partir de 2026, que é o processo onde uma empresa vende ações ao público pela primeira vez, tornando-se uma empresa de capital aberto e permitindo que investidores se tornem acionistas.

O que sustenta essa escalada não é apenas a tecnologia, mas também a capacidade de traduzir inovação em receita recorrente, operar com eficiência financeira e liderar com visão estratégica. As informações foram retiradas de Inc.

Modelo de negócios alinhado à lógica financeira escalável

Desde sua fundação, em 2013, a Canva adota um modelo com foco em assinaturas pagas mensais, o que permite alta previsibilidade de receita. Hoje, são 29 milhões de assinantes pagantes, com forte adesão ao plano empresarial, lançado em 2024, e voltado para médias e grandes corporações.

Esse modelo de receita recorrente tem sido um dos motores de crescimento, permitindo que a empresa mantenha lucratividade desde 2017, mesmo durante a expansão agressiva para mercados internacionais.

Com operação em mais de 100 idiomas e presença consolidada em países como EUA, Reino Unido, Filipinas e China, a Canva mostra um caso claro de escala global com controle de margem.

Estratégia corporativa para o B2B como diferencial competitivo

A entrada de Rob Giglio, ex-Adobe e HubSpot, como Chief Customer Officer, marca o movimento da empresa para consolidar sua base B2B. Durante seu processo seletivo, Giglio teve que apresentar um plano para levar a Canva a US$ 1 bilhão em vendas corporativas, sinalizando como o olhar financeiro e estratégico está no centro das decisões de contratação.

Essa movimentação é crítica para a estrutura de capital da empresa. Contas corporativas significam ciclos de contrato mais longos, maior valor por cliente e menor churn. A adoção da plataforma nas empresas tende a começar por equipes isoladas e, em seguida, se expandir organicamente, ampliando o ticket médio sem aumento proporcional no custo de aquisição.

