De chope grátis a descontos: comerciantes do Centro de SP criam rede de benefícios para consumidores

RESUMO | A Associação Pró-Centro lançou o ProMove Centro, plataforma gratuita que reúne 26 estabelecimentos com descontos e benefícios para estimular o consumo na região central de São Paulo. A ferramenta registrou mais de 1.500 usuários no primeiro mês. A rede inclui bares, restaurantes, hotéis, atrações culturais e serviços.

Formada por empresários e moradores do Centro de São Paulo, a Associação Pró-Centro lançou uma plataforma de benefícios para trazer de volta e reter clientes na região central da capital paulista. O ProMove Centro reúne 26 estabelecimentos, entre bares, restaurantes, hotéis, atrações culturais e serviços, em uma rede que oferece descontos e vantagens para estimular que uma visita leve a outro consumo.

Em um mês, a ferramenta já acumulou mais de 1.500 usuários cadastrados — um movimento considerado orgânico pela associação. Entre os participantes estão Bar Brahma, Café Girondino, Edifício Martinelli, Sampa Sky, Tokyo, Mundo Pão do Olivier, L’Entrecote do Olivier, Circolo Italiano, hotéis da região e o coworking Mango Tree.

A lógica é diferente de um clube tradicional de descontos. O consumidor faz um cadastro gratuito pelo celular e acessa os benefícios disponíveis. Ao utilizar uma oferta em um estabelecimento, recebe um novo voucher para usar em outro negócio participante, criando uma sequência de experiências pelo Centro.

“Quando você usa esse desconto, você ganha outro cupom. A ideia foi criar uma jornada de consumo”, afirma Marcone Moraes, presidente do Pró-Centro e vice-presidente do Instituto Cultural Galeria do Rock.

Como funciona a plataforma que conecta empresas do Centro

O ProMove Centro não funciona como um aplicativo que precisa ser baixado. A associação optou por uma plataforma web, acessada por QR code ou no site da iniciativa.

Segundo Moraes, a decisão veio de uma tentativa de reduzir barreiras para o consumidor. “O aplicativo é uma barreira. As pessoas não querem mais baixar um aplicativo para ter um desconto”, diz.

Após o cadastro com nome e número de celular, o usuário recebe acesso aos benefícios dos estabelecimentos participantes. As promoções são administradas pelas próprias empresas, que definem descontos, brindes ou outras vantagens de acordo com a estratégia de cada negócio.

“Cada empresa participante tem 100% de autonomia para fazer a gestão dos seus descontos. Em uma semana que está mais fraca, ela consegue calibrar o desconto”, afirma Moraes.

Entre os benefícios disponíveis estão um chopp cortesia no Bar Brahma, um combinado de pudim com café expresso no Café Girondino, uma taça de vinho de 120 ml no Wine República Lounge Bar, 15% de desconto em reservas de sala de reunião ou uso diário no Mango Tree e descontos em hospedagens de hotéis da região.

Como a rede tenta transformar o Centro em um shopping a céu aberto

A proposta do Pró-Centro é criar uma conexão entre negócios que, em muitos casos, disputam o mesmo consumidor. A associação entende que a região tem uma concentração de atrações e serviços capaz de formar uma experiência completa.

“A conexão entre esses estabelecimentos muitas vezes concorrentes só foi possível porque aqui no Centro existe uma cultura de união”, afirma Moraes.

Fabio Redondo, vice-presidente do Pró-Centro, explica que a ferramenta também atende uma demanda dos negócios por maior permanência dos visitantes.

“O principal é os próprios estabelecimentos poderem oferecer um benefício adicional além do seu próprio estabelecimento. No caso da hotelaria, o mais importante é oferecer descontos nos parceiros”, afirma.

Segundo ele, um hóspede pode chegar a um hotel participante, acessar a plataforma e descobrir opções próximas, como restaurantes, bares e atrações culturais.

“Ele já fala: tem um Ponto Chic aqui do lado, tem o Brahma, tem desconto no Sampa Sky, tem o Circolo Italiano. Automaticamente ele vai no estabelecimento e já tem uma rede de descontos aprovada”, diz.

ProMove Centro: Bar Brahma, Café Girondino e Sampa Sky estão entre os estabelecimentos que oferecem benefícios aos usuários (Guilherme Gonçalves/Exame)

Qual é a estratégia para ampliar a plataforma

O Pró-Centro pretende expandir a quantidade de empresas participantes, especialmente para segmentos ainda pouco representados na plataforma. Atualmente, a maior concentração está em serviços, gastronomia e hotelaria.

A associação avalia ampliar a participação do varejo e buscar novas parcerias para o período de Natal, quando pretende fazer uma divulgação mais ampla da iniciativa.

“Esses 26 estabelecimentos são o começo. A gente quer que a plataforma vire de fato um referencial do Centro”, afirma Moraes.

A ferramenta ainda está em fase inicial de adaptação. Além do cadastro dos consumidores, os estabelecimentos precisam incorporar uma rotina operacional para validar os vouchers utilizados.

“Nós estamos fazendo esse trabalho porque são os primeiros estabelecimentos entrando de forma mais maciça. Precisávamos esperar as equipes se adaptarem para não ter falhas depois que a pessoa cadastrou”, afirma Moraes.

Como o Centro tenta recuperar a confiança de consumidores e empresas

A criação da plataforma faz parte de um movimento mais amplo da Associação Pró-Centro para melhorar o ambiente de negócios da região. Segundo os representantes da entidade, a recuperação da confiança entre comerciantes, poder público e consumidores foi uma etapa necessária antes da criação de novas iniciativas.

Rubens Cahin, diretor do Pró-Centro, afirma que a associação passou a atuar buscando aproximar diferentes setores envolvidos no desenvolvimento da região.

“A gente começou a perceber que não dava mais para esperar que fosse feito pelo poder público. A gente tinha que ser propositivo e não só reclamativo”, diz.

Segundo ele, a associação passou a trabalhar em temas ligados ao ambiente de negócios, legislação e revitalização urbana.

“A gente sempre pautou melhorar o ambiente de negócio aqui da região, facilitar para que mais investidores venham”, afirma.

Fabio Oliveira, fundador do Mango Tree, coworking participante da plataforma, acompanha as mudanças no Centro desde 2007. Para ele, a região vive uma nova fase.

“Nos últimos dois ou três anos foi um dos melhores anos do Centro que eu já vivi aqui desde então. Tanto na parte de segurança quanto na parte de o pessoal estar voltando mais para o Centro”, afirma.

A expectativa do Pró-Centro é que a plataforma ajude a estimular esse movimento, aumentando a circulação de consumidores e conectando negócios que fazem parte da economia da região.

O que é o ProMove Centro?

O ProMove Centro é uma plataforma de benefícios criada pela Associação Pró-Centro para atrair e reter consumidores na região central de São Paulo. A rede reúne 26 bares, restaurantes, hotéis, atrações culturais e empresas de serviços.

Como funciona o ProMove Centro?

O consumidor faz um cadastro gratuito pelo celular e acessa descontos, brindes e outras vantagens. Ao utilizar uma oferta, recebe um novo voucher para outro estabelecimento participante, formando uma jornada de consumo pelo Centro, segundo Marcone Moraes, presidente do Pró-Centro.

É preciso baixar um aplicativo para usar o ProMove Centro?

Não, o ProMove Centro funciona em uma plataforma web acessada por QR code ou pelo endereço promovecentro.com.br. Segundo Marcone Moraes, a associação escolheu esse formato para reduzir barreiras ao uso.

Quais estabelecimentos participam do ProMove Centro?

A plataforma inclui Bar Brahma, Café Girondino, Edifício Martinelli, Sampa Sky, Tokyo, Mundo Pão do Olivier, L’Entrecote do Olivier, Circolo Italiano, hotéis da região e o coworking Mango Tree, entre outros estabelecimentos.

Quais benefícios estão disponíveis no ProMove Centro?

Os benefícios incluem chopp cortesia no Bar Brahma, pudim com café expresso no Café Girondino, uma taça de vinho no Wine República Lounge Bar e 15% de desconto no Mango Tree. As empresas participantes definem e administram suas próprias promoções.

Como o ProMove Centro pretende ampliar a plataforma?

A Associação Pró-Centro pretende aumentar o número de empresas participantes, ampliar a presença do varejo e buscar novas parcerias para o período de Natal. Segundo Marcone Moraes, os 26 estabelecimentos atuais são o começo da iniciativa.