O plano do Mercado Livre para ajudar pequenos negócios a vender mais

Em dez anos, a participação do comércio eletrônico no varejo brasileiro passou de 5,1% para 17,7%, segundo o levantamento do Morgan Stanley. A projeção do estudo é chegar a 23% até 2029. No mesmo período, o volume bruto de mercadorias negociadas pela companhia multiplicou-se por dez, enquanto os pagamentos processados pelo Mercado Pago avançaram 56 vezes. Hoje, o Brasil responde por 54,2% da receita global do grupo.

Esse avanço ajuda a explicar a agenda da 10ª edição do Mercado Livre Experience, realizada nos dias 24 e 25 de setembro, no São Paulo Expo. A EXAME acompanhou os debates e identificou quatro frentes que ajudam a entender como a plataforma busca ampliar as possibilidades de crescimento dos vendedores.

A compra começa antes da busca

Vídeos curtos, transmissões ao vivo e recomendações de influenciadores vêm mudando a forma como consumidores descobrem produtos. Para acompanhar esse movimento, o Mercado Livre investe em social commerce, modelo que usa conteúdos de redes sociais, vídeos e recomendações de criadores para aproximar consumidores de produtos e estimular compras. O Seu Programa de Afiliados e Criadores reúne mais de 12 milhões de participantes na América Latina.

Para os vendedores, o modelo passa a operar como um novo canal de vendas de grande alcance: por meio de ferramentas como a "Venda com Afiliados" e o recém-lançado "Mercado Livre Live", os lojistas conectam seu catálogo diretamente a uma base de 131 milhões de compradores. A estratégia amplia a visibilidade e gera conversão de forma escalável, eliminando a necessidade de construir audiência ou investir em tráfego por conta própria.

Não à toa, a força dos influenciadores esteve representada, no evento, por nomes conhecidos do público, como Anitta, Jade Picon e Gil do Vigor, embaixador de Mercado Pago. “A primeira coisa que chama a atenção podem ser os números e a repercussão que o meu nome traz. Mas o diferencial está no que vem depois, no que você traz de novo para que esse cliente se interesse e continue gostando da marca”, destaca a cantora.

O potencial de vendas, no entanto, não se restringe às grandes audiências. Segundo Iuri Maia, diretor de estratégia de marca do Mercado Livre, criadores com menos de 50.000 seguidores também podem gerar vendas ao mobilizar comunidades específicas. “Criadores de conteúdo têm um impacto muito grande na jornada das pessoas”, diz ele.

IA entra na rotina do vendedor

A inteligência artificial começa a assumir tarefas do dia a dia dos lojistas, da elaboração de anúncios à melhoria de imagens e às respostas aos clientes. O Assistente de Vendas do Mercado Livre é utilizado diariamente por mais de 30.000 pequenas e médias empresas.

Para Roberta Donato, vice-presidente de Marketplace do Mercado Livre, a automação permite ampliar a operação sem aumentar as equipes na mesma proporção. A tecnologia também é usada para personalizar recomendações e facilitar a descoberta de produtos pelos consumidores.

61% das PMEs que comercializam produtos na plataforma do Mercado Livre chegaram a cidades onde nunca haviam vendido

Logística amplia o alcance

Vender para mais lugares exige uma estrutura de entrega capaz de acompanhar o crescimento dos pedidos. O Mercado Livre prevê chegar a 72 grandes centros logísticos no Brasil em 2026. A expansão faz parte de um ciclo de investimentos que, segundo a companhia, superou 175 bilhões de reais no país ao longo da última década.

O alcance da rede também se reflete nas vendas: 61% das pequenas e médias empresas que comercializam produtos na plataforma chegaram a cidades onde nunca haviam vendido. Com o Fulfillment, serviço que armazena e despacha os pedidos, os lojistas podem ampliar a distribuição sem precisar manter uma estrutura logística própria.

Crédito financia a expansão

Estoque, equipamentos e capital de giro exigem recursos, especialmente quando as vendas crescem. No evento, o Mercado Pago anunciou uma modalidade de crédito de sete dias sem juros e uma linha de financiamento em parceria com BNDES e Sebrae, com valores de até 700.000 reais e prazo de até 48 meses.

Daniel Davanço, diretor para PMEs do Mercado Pago no Brasil, afirma que o crédito pode atender desde necessidades pontuais de caixa até projetos de expansão – desde que usados de forma planejada. A oferta de financiamento complementa os serviços de pagamentos e gestão financeira disponíveis aos vendedores na plataforma.

De vendedores a marcas

Além de apresentar conteúdos, lançamentos e conversas com personalidades e especialistas, o Mercado Livre Experience também foi palco do Prêmio Mercado Livre, que reconheceu vendedores e parceiros do ecossistema da companhia em 28 categorias, de diferentes segmentos.

“O Mercado Livre Experience é o maior momento de encontro do ano com os nossos vendedores”, afirma Roberta Donato. Para a executiva, a premiação é uma forma de valorizar os empreendedores que movimentam a plataforma.

Entre os premiados está a Café Italle, que recebeu o reconhecimento pelo segundo ano consecutivo. “Isso mostra que estamos no caminho certo e fazendo um bom trabalho. Junto com o Mercado Livre, a gente vem crescendo muito e esperamos ganhar novos prêmios no ano que vem”, afirma Gustavo Nassif, diretor de vendas online da empresa.