DAS-MEI de agosto vence nesta segunda-feira, 21; saiba como emitir boleto

O prazo para pagamento sem juros do boleto do DAS se encerra nesta segunda-feira, 21 de agosto. A quitação mensal da guia dentro da validade garante ao Microempreendedor Individual (MEI) o acesso aos benefícios da Previdência Social, como aposentadoria, salário-maternidade, auxílio-doença e afastamento, além de garantias à família, como pensão por morte e auxílio-reclusão.

O Sebrae oferece um novo recurso que permite a emissão da guia do boleto DAS-MEI sem custo para o MEI. A ferramenta está disponível no portal do Sebrae ou no aplicativo para celulares. "Com a novidade, o processo ficou mais rápido, intuitivo e simples. Em menos de 10 segundos são emitidos boletos para download ou códigos para pagamentos on-line", diz a instituição.

O que é o DAS?

O Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) é uma guia única de pagamento de impostos pela qual o Microempreendedor Individual (MEI) faz o recolhimento dos seus tributos. Esse documento é acessado de forma on-line e pode ser pago em qualquer serviço bancário até o dia 20 de cada mês ou dia útil subsequente.

Como funciona?

Para emitir o boleto, o MEI deve fazer o login com CPF e senha no portal do Sebrae

Acessar o ambiente personalizado “Meu Mural”, onde estará disponível a emissão do boleto ou código para pagamento on-line, bem como a consulta ao histórico de pagamentos da contribuição.

Caso o usuário não possua o CNPJ MEI vinculado, basta inserir o dado no campo “CNPJ” para emiti-lo.

Para o usuário que possui o CNPJ MEI vinculado ao cadastro, basta acessar as abas de contribuição, pois o campo “CNPJ” aparece preenchido automaticamente. Em “Ver boletos pagos”, é possível consultar o histórico de pagamentos.

(Com informações da Agência Sebrae de Notícias)