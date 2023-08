154 novas padarias são abertas por dia no Brasil — e mercado é dominado por MEIs

O segmento de produção e comercialização de produtos de panificação e confeitaria continua em crescimento no Brasil. Um levantamento do Sebrae a partir das informações do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal mostra que 154 novas padarias foram abertas por dia no primeiro semestre. Com 101 negócios fechados no mesmo período, o saldo é de 53 padarias a mais por dia.

Desde 2019, o setor tem atraído mais empreendedores. O número de padarias no país passou de 240 mil para 295 mil, atingindo um novo recorde. Do total, 70% dos estabelecimentos ativos são de Microempreendedores individuais (MEIs), 25% são microempresas e 3% são empresas de pequeno porte. Menos de 1% se enquadram em outros portes de empresa.

Entre o período pré-pandemia e o primeiro semestre deste ano, são quase 55 mil padarias a mais em funcionamento no país, um crescimento de 22,6%.

A pandemia está diretamente relacionada a entrada de MEIs no mercado de panificação — e a sua permanência no setor. Em 2020, o número de padarias cresceu 15,7% e superou 278 mil unidades. Ao comparar os dados de 2020 com o ano anterior, é possível ver que a abertura de empresas entre MEIs cresceu 26,33%, enquanto as micro e pequenas empresas (MPEs) caiu mais de 10%. Entre as empresas que permaneceram ativas no período, houve crescimento de 27,42% entre os microempreendedores, enquanto as MPEs caíram cerca de 1%.

