Dafiti: fundadores deixam o comando da empresa após 10 anos

Os cofundadores da varejista de moda Dafiti anunciaram nesta quarta-feira, 17, que estão deixando o comando do negócio. Philipp Povel, presidente, e Malte Huffmann, managing director, ficam na companhia só até o início do segundo trimestre.

A dupla fundou a Dafiti em 2011, ao lado dos sócios Thibaud Lecuyer e Malte Horeyseck, que não estão mais na operação desde 2019 e 2017, respectivamente. Em carta publicada no Linkedin e divulgada para a imprensa, Povel e Huffmann disseram que estão saindo por razões pessoais, para dedicar mais tempo à família e aos filhos.

“Nós lançamos a Dafiti em janeiro de 2011 com a ambição de nos tornarmos o destino líder de moda online na América Latina. Agora, 10 anos depois, estamos muito orgulhosos do negócio que construímos, baseado naquela visão de 2011 e com o apoio de milhares de funcionários e parceiros", escreveram os cofundadores.

Hoje, a Dafiti faz parte do Global Fashion Group, que tem negócios na área de moda no mundo todo. A empresa terminou o ano de 2020 com 3.700 funcionários, 7,7 milhões de clientes ativos e 3,4 bilhões de reais de faturamento.

“É um desafio mensurar o papel que Philipp e Malte desempenharam na liderança do Dafiti Group e as suas contribuições para todo o GFG. A falta deles será sentida por todo o GFG e, em particular, pelo time e pelo negócio na América Latina nos quais eles investiram suas energias por mais de uma década", diz Christoph Barchewitz, copresidente do Global Fashion Group.

O atual diretor financeiro e de operações da Dafiti, Sergio Silvestre, assumirá o cargo de presidente interino até que a nomeação permanente seja feita. O executivo está na companhia há cinco anos e ajudou a lançar o novo centro de distribuição automatizado da empresa no Brasil, o maior do setor na América Latina.

Em nota, o GFG também informou que seu conselho de supervisão irá propor a eleição de Povel como membro do conselho na próxima assembleia geral, marcada para maio.