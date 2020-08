Credit Suisse nomeia Ivan Monteiro como vice-presidente do conselho

Credit Suisse anunciou nesta quarta-feira a contratação de Ivan Monteiro como vice-chairman do banco de investimento da instituição no Brasil, com efeito a partir de 17 de agosto.

Em comunicado, o Credit Suisse explicou que Monteiro, ex-presidente da Petrobras e ex-vice-presidente no Banco do Brasil, vai trabalhar com as equipes de investment banking e de financiamentos estruturados no desenvolvimento de negócios com os clientes corporativos do Credit Suisse.

Ivan Monteiro se reportará a José Olympio Pereira, presidente do Credit Suisse no Brasil.

Ilan Goldfajn, ex-presidente do Banco Central, é hoje o presidente do conselho do Credit Suisse no Brasil