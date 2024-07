EXAME lança na quarta-feira (24) nova edição do ranking Negócios em Expansão; saiba como assistir

Maior e mais tradicional publicação de economia e negócios do Brasil, a EXAME lança nesta quarta-feira, 24, a terceira edição do ranking EXAME Negócios em Expansão. O levantamento já é o maior anuário de empreendedorismo do Brasil, e neste ano, celebra a história de empresas que conseguiram crescer, mesmo num ano de adversidades políticas e econômicas no país.

O levantamento é dividido em seis categorias e considera a evolução da Receita Operacional Líquida (ROL) de um ano para o outro. Quanto maior o crescimento, melhor posicionada a companhia. Para a análise, as empresas enviaram documentos como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o balanço financeiro para a aferição por parte de auditoria independente.

As categorias são:

2 a 5 milhões de reais

5 a 30 milhões de reais

30 a 150 milhões de reais

150 a 300 milhões de reais

300 a 600 milhões de reais

Empresas novatas

A etapa seguinte foi a checagem dos perfis das companhias. Ao longo dos últimos meses, os times envolvidos no projeto analisaram o perfil das empresas, em busca de pontos sensíveis sob a ótica do compliance. O trabalho serviu de base para o anuário de empresas a ser divulgado nesta quarta-feira.

Antes da premiação, os empreendedores poderão assistir a painéis que irão debater tendências sobre empreendedorismo brasileiro. Já a premiação está prevista para começar às 19h.

O ranking Negócios em Expansão é promovido pela EXAME em parceria com o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Abaixo, a transmissão na qual é possível acompanhar o evento: