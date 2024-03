Conheça o unicórnio brasileiro que economizou R$ 100 milhões usando inteligência artificial

PORTO ALEGRE — Falar que inteligência artificial vai ajudar na eficiência das empresas, reduzindo seus custos, já é quase um lugar-comum. Desde que a tecnologia ganhou coro em 2022, a gestão mais inteligente do tempo e das pessoas, e consequente economia fincanceira, é praticamente a bandeira número um de quem defende a IA.

Agora, com mais de um ano de IA no cerne das mesas de reuniões, já é possível vislumbrar, também, os resultados práticos dessa discussão.

A fintech brasileira CloudWalk, por exemplo, dona da plataforma de serviços financeiros InfinitePay, já colocou as contas na ponta do lápis e identificou que economizou 100 milhões de reais com inteligência artificial. O número foi apresentado por Luis Silva, CEO e fundador da startup, durante um painel no segundo dia do South Summit Brazil 2024, que acontece nesta semana em Porto Alegre.

O cálculo foi feito a partir do volume de atendimentos realizados pelos sistemas baseados no uso de IA e o ganho de eficiência com a redução de tempo e de custos. No total, as ferramentas foram responsáveis por 75% do total de atendimentos feitos pela InfinitePay em 2023 — cerca de 2,6 milhões de solicitações — um volume que demandaria 1.100 pessoas a mais nas equipes de atendimento.

"A CloudWalk nasceu há 10 anos e já utilizávamos inteligência artificial em nossa plataforma de transações financeiras", diz Silva. "Com a popularização da IA generativa, adotamos também a tecnologia 'na ponta', atendendo os mais de 1,2 milhão de clientes".

A empresa identificou que a maior parte dos empreendedores tinha dúvidas semelhantes, que poderiam ser respondidas de forma automatizada, com ajuda de uma inteligência artificial. O resultado foi o ganho de eficiência, que culminou nessa economia milionária. Hoje, um assistente de IA atende a uma primeira interação do cliente de forma imediata, enquanto a fila para o início de atendimento humano é de pouco mais de um minuto. A resolução (ou conclusão do chamado) também é mais rápida. Em média, clientes atendidos pelo"robô" encerram o atendimento em sete minutos, enquanto um analista humano leva 22 minutos.

Qual a estrutura da CloudWalk

Avaliada em 2,15 bilhões de dólares, a CloudWalk é uma plataforma de serviços financeiros criada em São Paulo. No Brasil, é conhecida mais pela sua principal marca de maquininha de cartão de crédito, a InfinitePay.

Em 2023, a empresa faturou 1,5 bilhão de reais, com um lucro de 108 milhões de reais. A empresa entende, aliás, que as economias com IA ajudaram ela a atingir o primeiro lucro de sua história.

Além dos bons resultados na área de atendimento ao cliente, a adoção de soluções de inteligência artificial na CloudWalk tem impacto em diversos outras frentes, como segurança digital, concessão de crédito, desenvolvimento de novos produtos, comunicação e até em recursos humanos.

"Muitas empresas estão começando a utilizar AI generativa e tendo aquela primeira percepção de que ela traz um retorno para o negócio", afirma Luís. "Por termos sido pioneiros, somos uma das primeiras startups globais que mostram, na prática, as cifras e os números deste impacto".

Em novembro de 2023, a empresa foi apontada pelo estudo AI: The Coming Revolution, publicado pela Coatue, como a única fintech posicionada entre as líderes globais de inteligência artificial.

A empresa usa inteligência artificial, também, para avaliar o crédito a ser concedido a seus clientes. A plataforma leva em consideração mais de 1.000 indicadores para liberar um empréstimo em tempo real. Em 2023, foram distribuídos mais de 250 milhões de reais em crédito por meio do aplicativo.

