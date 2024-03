PORTO ALEGRE — Dez em cada dez empresas de tecnologia estão neste momento trabalhando para colocar e aperfeiçoar inteligência artificial em suas operações. Com a gigante Dell, com sede no Texas, mas com negócios no Brasil há cerca de 25 anos, não é diferente.

Pelo contrário: na visão da empresa de computadores e equipamentos de informática, não houve nada tão grande como a inteligência artificial nos últimos 40 anos no setor — nem a internet.

O vice-presidente da companhia para pequenos e médios negócios, Erik Day, falou com a EXAME sobre o assunto. Ele foi um dos palestrantes da terceira edição do South Summit Brazil, evento de inovação e empreendedorismo que acontece em Porto Alegre nesta semana.

A companhia está num processo de transformação com IA em quatro passos:

Integrar inteligência artificial nos produtos

Permitir que clientes executem suas cargas de traalho com IA

Permitir que clientes modernizem seus negócios com inteligência artificial

Criar uma comunidade de empresas parcerias (como a Nvidia) para tornar a IA cada vez mais real.

Confira a entrevista com Erik Day abaixo. "Não vimos nada maior na nossa história, nem a internet", diz VP da Dell sobre IA

Qual a estratégia da Dell para pequenas empresas e como vocês estão implementando a IA para elas?

Resumidamente, a estratégia da Dell é inteligência artificial no centro do negócio. Queremos garantir que toda a nossa tecnologia seja habilitada com IA para fazer análises, telemetria, todas as coisas que nossos clientes podem precisar para dirigir um negócio. E garantir que seus dados estejam produzindo a eficiência e a produtividade necessárias. Estamos realmente focados agora em ajudar empresas de todos os tamanhos a obter servidores habilitados para implementarem inteligência artificial em sua empresa, a fim de construir seus próprios modelos de IA para tornar suas empresas mais eficientes. Então, é meio que pegar seus próprios dados e suas próprias aplicações e colocá-los em nossos produtos.

Como fazer isso?

Então, é uma relação muito legal entre ter um poder de processamento realmente alto, e teremos isso com nossos parceiros, como a Intel, e tecnologia de inteligência artificial generativa, numa parceria que fechamos com a Nvidia. Assim, nossos equipamentos terão o poder de processamento que você precisa para executar alguns desses modelos de IA que exigem muito poder de processamento e fazer os modelos de IA funcionarem muito, muito rápido.

Como você escala isso para pequenas empresas?

Conseguimos fazer isso porque a inteligência artificial também estará nos nossos PCs. Com clientes mais nativos da nuvem, eles querem muito desse poder de processamento, dessa infraestrutura de IA, bem ali no seu computador pessoal. E assim escalamos. Há oportunidades para nós construirmos soluções diferenciadas porque uma das grandes vantagens da Dell em relação aos nossos concorrentes é que somos verdadeiramente de ponta a ponta. E muitas pequenas e médias empresas estão repensando como suas estratégias de nuvem podem funcionar. Quanto mais dados eles obtêm, mais caro fica sua infraestrutura de nuvem. E então muitos deles estão tentando entrar no negócio multicloud. Isso também nos ajuda a escalar muito,porque podemos fazer modelos de negócios. Alguns de nossos clientes não precisam pagar tudo adiantado. Eles podem comprar com base no que consumirem.