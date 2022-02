Como está seu plano de saúde em avaliação e satisfação? Veja ranking

Um estudo divulgado pela SoluCX, empresa de pesquisa de satisfação e NPS (Net promoter Score), mostra os planos de saúde que mais se destacaram em avaliação entre os consumidores. Os três primeiros foram a SulAmérica, Bradesco Saúde e Porto Seguro Saúde, que lideram o ranking de NPS com médias 70, 64,9 e 63,8, respectivamente.

Entre os serviços com maior destaque, “Qualidade do Atendimento” recebeu o maior número de de reações positivas, com 88,5% de likes.

Para Tiago Serrano, CEO e cofundador da empresa de pesquisa, em um momento de crise sanitária como a que estamos vivendo, a preocupação com a experiência dos pacientes e beneficiários tem um impacto ainda maior na percepção da população.

“A métrica do NPS indica quais empresas estão fazendo um bom trabalho ao ponto de serem recomendadas, fator essencial para quem busca fidelizar clientes e conquistar novos. A marca líder do ranking, se destacou com um NPS de 70, bem acima da média do setor, que é de 47. Essa mesma marca ainda teve a aprovação de 98% de seus consumidores no item ‘Qualidade do Atendimento’, 96% em ‘Facilidade para Agendamento de Consultas’ e 92% no quesito ‘Presença em Canais Digitais’, indicando quais os caminhos para atingir um bom NPS", comenta Serrano.

Para calcular a média de Net Promoter Score (NPS) é preciso se orientar por uma simples pergunta: “Em uma nota de 0 a 10, quanto você recomendaria esse serviço para um amigo?”. A análise permite que o cliente avalie os serviços prestados pela empresa e, com base nesse termômetro, a empresa possar fazer uma separação entre clientes Promotores, Neutros e Detratores da marca.

Seguindo o ranking de avaliações, o destaque para o quarto lugar ficou com a Amil, com média 57,8, seguida de Prevent Senior (47).

Outro insight interessante da pesquisa é que os respondentes puderam apontar com quais marcas já tiveram experiência. A mais popular foi a Amil, com 56% das menções, seguida da NotreDame Intermédica (53,1%), Unimed (48,3%), Bradesco Saúde (43%) e SulAmérica (40,2%).