Como esta fintech brasileira quer acabar com códigos, senhas e etapas extras nos pagamentos online

RESUMO | Visa e CloudWalk anunciaram uma integração que permite autorizar compras online com biometria facial ou digital, substituindo etapas como CVV e códigos enviados por SMS. A tecnologia Visa Payment Passkey estreia no link de pagamento da CloudWalk e mantém os dados biométricos no dispositivo do consumidor. A funcionalidade deverá chegar a outros produtos da plataforma.

Visa e CloudWalk acabam de anunciar uma integração que permite que os consumidores façam compras online utilizando a biometria facial ou digital. A funcionalidade é possibilitada pela ferramenta Visa Payment Passkey, que busca substituir o uso de códigos enviados por SMS ou o código de segurança (CVV) do cartão.

A CloudWalk é a primeira plataforma de serviços financeiros do Brasil a disponibilizar essa funcionalidade dentro do seu link de pagamento para pagamentos com cartões armazenados fora do ecossistema do Click to Pay, por meio do Visa Cloud Token Framework.

A novidade se soma ao uso de inteligência artificial, que já faz parte da operação da CloudWalk. "Ao combinar biometria, tokenização e nossa infraestrutura de IA, estamos transformando o pagamento online em uma experiência tão simples quanto desbloquear o próprio celular, sem abrir mão da segurança", explica Luis Silva, fundador e CEO da CloudWalk.

Como funciona o pagamento por biometria

Visa e CloudWalk já haviam feito outras parcerias quando a solução foi apresentada ao unicórnio brasileiro. “Vimos muito valor porque ela traz mais agilidade e reduz o atrito na hora do pagamento, eliminando etapas como preencher os dados do cartão, informar o CVV e esperar o SMS”, diz Rafael Artusi, head de produto da CloudWalk.

A evolução dessa infraestrutura acompanha o comportamento do consumidor brasileiro. Segundo o estudo Holiday Spending Shift Survey 2025, conduzido pela Morning Consult para a Visa, sete em cada dez brasileiros utilizaram biometria para autorizar pagamentos no último ano, enquanto 65% acreditam que esse tipo de autenticação será ainda mais utilizado na próxima década, refletindo a crescente confiança dos consumidores em soluções que combinam conveniência e segurança.

Na prática, consumidores que realizam compras em estabelecimentos habilitados com a solução da CloudWalk passam a ter a possibilidade de concluir o pagamento com reconhecimento facial, impressão digital ou outro método biométrico disponível no dispositivo.

A biometria funciona de forma semelhante à autenticação já utilizada nos smartphones. Os dados biométricos permanecem no próprio dispositivo, sem que a CloudWalk tenha acesso a eles. Para Artusi, além de simplificar a jornada, esse modelo contribui para aumentar a segurança da transação.

“Você não precisa ficar compartilhando senhas e dados”, afirma.

Crescimento e novas soluções

Para Artusi, a redução de etapas no pagamento pode contribuir diretamente para a expansão dos pagamentos online. A CloudWalk já investe em diferentes frentes para tornar a autorização mais segura e simples, e a expectativa é de crescimento nos produtos voltados a transações com cartão não presente. “O foco todo tem sido em diminuir cada vez mais o atrito com o uso de pagamento online”, afirma.

Segundo o executivo, a empresa ainda não trabalha com uma meta específica para a adoção da biometria. Neste primeiro momento, a estratégia é ampliar gradualmente o acesso à funcionalidade e acompanhar indicadores como o número de clientes que passam a utilizá-la e a proporção da base que adere à novidade.

“Quando a gente liberar para todo mundo, vai ter uma clareza maior de quantos clientes estão usando e qual porcentagem da base também adotou”, explica.

A expectativa é que a adoção aconteça de maneira natural, justamente pela simplificação da jornada. “Na nossa experiência, tudo que fica mais fácil para o cliente é muito fácil de ser adotado”, diz Artusi. Para ele, a remoção de etapas desnecessárias é um dos principais caminhos para tornar os pagamentos digitais mais eficientes.

Inicialmente, a biometria está sendo disponibilizada no link de pagamento da CloudWalk. A intenção é expandir a funcionalidade para outros produtos da plataforma, incluindo gestão de cobranças, loja online e website.

A empresa também trabalha em outras iniciativas relacionadas a pagamentos com cartão não presente, embora ainda não revele detalhes sobre os próximos lançamentos. A parceria com a Visa, por sua vez, deve continuar avançando. “Agora, o próximo passo é entender de que outras formas podemos avançar juntos.”, afirma.

Para Artusi, todas essas iniciativas partem de um mesmo objetivo: aumentar as chances de uma transação ser concluída. “A partir do momento que o nosso cliente quer vender e tem alguém querendo comprar, a gente tem que garantir o máximo de chance de conseguir fazer as duas pontas se conectarem”, resume.

A estratégia, segundo ele, busca beneficiar os diferentes participantes da operação: o comerciante, que aumenta suas chances de aprovação; a CloudWalk, que consegue oferecer uma experiência mais eficiente; e o consumidor, que encontra um processo mais rápido e simples.

Como funciona o pagamento por biometria da CloudWalk e da Visa?

Consumidores que compram em estabelecimentos habilitados pela CloudWalk podem concluir o pagamento com reconhecimento facial, impressão digital ou outro método biométrico disponível no dispositivo. A funcionalidade usa o Visa Payment Passkey.

O pagamento por biometria substitui o CVV e o código por SMS?

Sim, a ferramenta busca substituir etapas como informar o CVV do cartão e aguardar códigos de autenticação enviados por SMS. Segundo Rafael Artusi, head de produto da CloudWalk, a mudança reduz o atrito e traz mais agilidade ao pagamento.

A CloudWalk tem acesso aos dados biométricos dos consumidores?

Não, os dados biométricos permanecem armazenados no próprio dispositivo, de forma semelhante à autenticação usada em smartphones. A CloudWalk não tem acesso a essas informações.

Quantos brasileiros já usam biometria para autorizar pagamentos?

Sete em cada dez brasileiros usaram biometria para autorizar pagamentos no último ano, segundo o estudo Holiday Spending Shift Survey 2025, conduzido pela Morning Consult para a Visa. O levantamento também aponta que 65% esperam usar mais esse tipo de autenticação na próxima década.

Onde o pagamento por biometria da CloudWalk está disponível?

A biometria está sendo disponibilizada inicialmente no link de pagamento da CloudWalk. A empresa pretende expandir a funcionalidade para produtos como gestão de cobranças, loja online e website.

A CloudWalk definiu uma meta de adoção para o pagamento por biometria?

Não, a CloudWalk ainda não estabeleceu uma meta específica de adoção. Segundo Rafael Artusi, a empresa ampliará o acesso gradualmente e acompanhará o número de usuários e a proporção da base que adere à funcionalidade.