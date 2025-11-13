Como duas irmãs gêmeas transformaram US$ 10 mil em US$ 95 milhões em vendas anuais

Em 2022, Taylor Capuano e Casey Sarai, irmãs gêmeas e cofundadoras da Cakes Body, tomaram uma decisão que mudaria suas vidas: investiram US$ 5.000 cada uma em um negócio paralelo.

Elas não imaginavam que sua pequena ideia de solucionar um problema pessoal se transformaria em uma das empresas mais promissoras do mercado de acessórios de moda e beleza.

Com uma combinação de inovação e marketing digital, a Cakes Body conquistou rapidamente um público fiel e, em apenas três anos, atingiu impressionantes US$ 95 milhões em vendas anuais. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A gênese da Cakes Body: solucionando problemas pessoais

A jornada começou com um problema comum entre mulheres. Os protetores de mamilo disponíveis no mercado eram desconfortáveis, ineficazes ou simplesmente feios.

Capuano e Sarai, com experiência em marketing e negócios, decidiram criar uma solução de qualidade superior, investindo seu próprio dinheiro para desenvolver o produto e lançar sua loja online.

"As irmãs sabiam que, se o produto resolvesse o problema delas, poderia resolver para outras mulheres também", conta Capuano.

O primeiro passo foi o investimento inicial de US$ 10.000, que cobriu protótipos, compra das primeiras 500 unidades, publicidade nas redes sociais e a criação da plataforma de vendas.

Marketing digital foi o combustível para o crescimento explosivo

Embora a ideia fosse simples, a execução foi brilhante. Capuano se dedicou a criar conteúdo para o TikTok, produzindo até 100 vídeos por mês para engajar o público.

O primeiro grande momento viral aconteceu cinco meses após o lançamento, quando um vídeo gerou mais de 1 milhão de visualizações e esgotou o estoque. Esse sucesso se repetiu por várias vezes, criando uma base de clientes leais e ávida por mais.

"Foi um momento de esperança. Percebemos que tínhamos algo realmente promissor", diz Capuano.

De startup a potência de mercado: crescimento acelerado e investimento externo

O verdadeiro ponto de virada para a Cakes Body veio em 2023, quando as irmãs participaram do programa "Shark Tank".

Esse momento colocou a empresa sob os holofotes e ajudou a fechar um acordo de US$ 300.000 com Emma Grede, co-fundadora da Skims, o que avaliou a Cakes Body em US$ 3 milhões.

Isso permitiu à empresa expandir suas operações e melhorar seus processos de produção e marketing.

Além disso, a Cakes Body foi além do e-commerce, entrando no mercado físico com uma parceria com a Ulta Beauty, colocando seus produtos em 1.000 lojas nos Estados Unidos.

O negócio também está focado na expansão internacional e no crescimento de uma rede de mais de 25.000 criadores de conteúdo afiliados, impulsionando ainda mais o reconhecimento de marca.

Concorrência e desafios: superando expectativas no mercado de moda e beleza

Embora enfrentem concorrência de grandes marcas, como Victoria’s Secret e startups como Gatherall e ThirdLove, a Cakes Body se diferencia pelo foco na qualidade e no design inovador.

Seus protetores de mamilo de silicone são vendidos por US$ 33, um preço superior ao da maioria dos concorrentes, mas justificado pela alta qualidade e eficácia do produto.

"Preferimos manter a qualidade em vez de competir apenas pelo preço", explica Capuano.

Essa estratégia tem atraído clientes dispostos a pagar um pouco mais por um produto que realmente resolve o problema.

