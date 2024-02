Como abrir um negócio usando a inteligência artificial e ter mais chance de ser bem sucedido

Uma pesquisa elaborada pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe) revelou que empreender faz parte da realidade de 93 milhões de brasileiros. Segundo o estudo, 67% da população adulta do país está envolvida, em algum grau, com o empreendedorismo: 41 milhões já empreendem e outros 53 milhões querem abrir um negócio em até três anos.

No entanto, nem todos conseguem ser bem sucedidos nesse setor. Estimativas do Sebrae também apontam que 29% das empresas brasileiras fecham nos primeiros 5 anos.

Especialistas apontam diversas razões para esse cenário: falta de planejamento, baixa capacitação em gestão e administração, instabilidade econômica e até mesmo problemas com a competitividade do mercado. No entanto, a subutilização da IA também pode estar entre as responsáveis por empresas encerrarem suas atividades precocemente.

‘IA vai revolucionar a forma como empresas trabalham’

Para Miguel Lannes Fernandes, especialista em IA e coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, as empresas, inevitavelmente, vão precisar adotar ferramentas de IA – e isso também inclui o processo de criar um negócio do zero.

“Assim como tivemos um processo de transformação digital nos últimos dez anos, estamos vivendo agora um processo transformação artificial”, explica, “Empresas estão adotando as ferramentas de inteligência artificial, mudando as suas operações e criando novos cargos. Sem dúvidas, a IA vai revolucionar a forma como as empresas trabalham”, conclui.

Veja, a seguir, como a IA pode ajudar empreendedores a construir o próprio negócio.

1. Identifique a necessidade do mercado

Para ser bem sucedido em um empreendimento, é preciso encontrar uma necessidade do mercado que espera para ser resolvida. E a IA pode ajudar nessa missão. Ferramentas como o ChatGPT podem apresentar um completo diagnóstico do mercado para diferentes setores – seja na área de saúde, educação, varejo, entre outros. Essas informações ajudam a entender as necessidades e demandas do público-alvo de determinado nicho específico.

2. Invista no planejamento e na definição de estratégias

É fundamental investir na criação de um plano detalhado para dar os primeiros passos na abertura de uma empresa. Lembre-se de definir o modelo de negócios, analisar a concorrência, buscar as melhores estratégias de marketing, entre outros aspectos. Todo esse processo fica mais fácil com a inteligência artificial. Ferramentas de IA podem fornecer recomendações em tempo real para ajudar os futuros empreendedores a tomar decisões mais informadas – e ter mais chances de serem bem sucedidos nesse processo.

3. Escolha a estratégia de marketing ideal

Ferramentas de IA podem ser extremamente úteis na criação da estratégia de marketing ideal para o seu negócio de várias maneiras: análise de dados, automação de processos, otimização de campanhas, monitoramento de redes sociais e muitos outros.

4. Faça monitoramento e ajustes, se preciso

Para garantir o sucesso de um negócio, monitorar constantemente os resultados obtidos é tão importante quanto investir no planejamento inicial. Utilizando ferramentas de IA, empreendedores podem analisar métricas como eficiência operacional, por exemplo. As informações analisadas servem para fazer melhorias contínuas nas soluções da empresa.

5. Acompanhe workshop gratuito

Para apoiar futuros empreendedores, EXAME apresenta, nesta quarta-feira, 28, às 19h30, a transmissão ao vivo e gratuita ‘Como abrir seu negócio utilizando Inteligência Artificial'.

Apresentado pelo especialista em IA e coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, Miguel Lannes Fernandes, a aula irá mostrar como usar ferramentas como ChatGPT, Gemini, Brainstorm.io e outras para criar um negócio do zero.

Os participantes terão acesso a uma hora de conteúdo ao vivo criado por especialistas para apresentar de forma didática e prática o verdadeiro passo a passo para abrir o seu negócio do zero, usando apenas a IA. Clique aqui para saber mais e garantir a sua vaga.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME