Resorts com cassino poderão gerar até 1 milhão de empregos, estima ministro do Turismo

Prevista no projeto de lei de regulamentação dos jogos de azar no país, a criação de "resorts integrados" (complexos turísticos que incluem rede hoteleira, shopping center, centro de convenções e até cassino) deverá gerar de 600 mil a 1 milhão de empregos diretos e indiretos. Esta é a estimativa do ministro do Turismo, Celso Sabino. Ele espera que o texto seja votado no Senado nos próximos dias.

"Como qualquer grande atividade econômica que vai mobilizar grandes investimentos, vamos ter geração de emprego já na fase de implantação e durante a execução. A nossa perspectiva é da geração em torno de 600 mil a 1 milhão de empregos diretos e indiretos, quando tivermos com todos os resorts integrados funcionando", afirmou Sabino.

O Projeto de Lei 2.234/2022 que regulariza os jogos de azar no país também prevê que os cassinos possam ser instalados em resorts de alto padrão ou embarcações como parte de um complexo integrado de lazer com hotéis, locais para reuniões e eventos, restaurantes e centros de compras.

O texto foi aprovado, no último dia 19, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A proposta segue para análise do Senado. Entre as regras, o projeto de lei estabelece que o cassino deverá ter, no máximo, 20% da área construída do complexo do resort. Lá poderão ser explorados jogos eletrônicos e de roleta, de cartas e outras modalidades autorizadas.