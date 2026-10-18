Fim da escala 6x1: como supermercados podem se adaptar à nova jornada

RESUMO ＋ O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 14, o fim da escala 6x1 por meio da PEC 221/2019, com dois dias de descanso e 40 horas semanais. A mudança exige planejamento operacional do varejo alimentar para manter o atendimento e o controle técnico. A transição prevê jornada de 42 horas em dois meses e a carga final de 40 horas após um ano.

Por Sami Diba*

A aprovação do fim da escala 6x1 pelo Senado Federal, nesta quarta-feira (14), em dois turnos de votação, coloca o varejo alimentar diante de uma transformação que exigirá planejamento operacional.

Com 75 votos favoráveis e apenas um contrário, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 prevê a substituição da jornada de seis dias de trabalho por um de descanso pelo modelo de dois dias de repouso semanal remunerado, além da redução gradual da carga horária de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição salarial.

Como o texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados, a medida segue agora para promulgação.

A transição será realizada em etapas: dois meses após a promulgação, a jornada máxima passará para 42 horas semanais, chegando a 40 horas após um ano.

Para os supermercados, que dependem de operações contínuas, equipes distribuídas em diferentes turnos e equipamentos que funcionam ininterruptamente, a mudança reforça a necessidade de rever processos e antecipar adaptações.

Mais do que discutir quem trabalhará em cada dia, o setor precisará encontrar formas de preservar atendimento, produtividade e controle operacional com uma nova disponibilidade de horas de trabalho.

A mudança pode trazer benefícios importantes aos profissionais, como mais tempo de descanso, qualidade de vida e melhores condições para permanecer no emprego.

Para os supermercados, o desafio será transformar essa nova realidade em uma oportunidade para rever processos que muitas vezes foram construídos com base na disponibilidade contínua de pessoas.

Frentes de adaptação operacional nos supermercados

Essa adaptação exige olhar para cinco frentes: dimensionamento das equipes, horários de funcionamento, produtividade, automação e monitoramento dos equipamentos. Cada rede precisará encontrar sua própria combinação.

Um atacarejo de 5 mil metros quadrados não opera da mesma forma que um supermercado de vizinhança, assim como redes nacionais e regionais possuem estruturas diferentes.

O primeiro passo deve ser entender como as horas de trabalho são utilizadas.

Em vez de simplesmente distribuir a redução da jornada entre os funcionários, as empresas podem mapear os períodos de maior movimento, as atividades que exigem presença humana e as tarefas que podem ser reorganizadas, centralizadas ou automatizadas.

Impactos da redução da jornada na capacidade e horários

Em uma simulação que realizamos considerando a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, com a mesma equipe e o mesmo custo de mão de obra, a capacidade operacional disponível diminui aproximadamente 9%.

Em uma loja aberta atualmente durante 98 horas por semana, o ponto de equilíbrio matemático passaria para cerca de 89 horas.

Isso não significa, entretanto, que todas as lojas devam reduzir nove horas de funcionamento. A decisão precisa considerar fluxo de clientes, vendas por faixa horária, custos operacionais, perfil da região e disponibilidade da equipe.

Antes de alterar definitivamente os horários, o caminho mais seguro é testar modelos em algumas unidades e acompanhar os resultados.

Gestão de energia e monitoramento de equipamentos

Outro ponto importante é que o fechamento da loja não interrompe toda a operação.

Câmaras frias, expositores refrigerados, compressores e sistemas elétricos continuam funcionando mesmo quando não há consumidores ou funcionários no local. Em um supermercado de vizinhança, a refrigeração pode representar cerca de 60% da carga energética.

Nossas simulações indicam que uma redução próxima de 9% no tempo de abertura pode gerar aproximadamente 6% de economia de energia, dependendo da configuração da unidade e do controle dos equipamentos.

A economia existe, mas não é proporcional ao tempo de fechamento porque grande parte da infraestrutura precisa permanecer ativa.

Por isso, qualquer mudança de horário deve ser acompanhada por um plano técnico.

Isso inclui revisar parâmetros de refrigeração e climatização, programar iluminação e equipamentos, identificar ativos críticos e definir quais sistemas podem operar de maneira diferente durante os períodos sem atendimento.

Também é necessário preparar a resposta a falhas. Dependendo do modelo de fechamento adotado, podem surgir janelas de até 34 horas sem inspeção humana direta.

Uma falha ocorrida nesse período pode permanecer despercebida e transformar uma manutenção simples em perda de mercadorias ou interrupção da operação.

A solução não está apenas em instalar sensores ou disparar alarmes.

É preciso construir uma cadeia entre informação e ação: detectar a anomalia, avaliar sua gravidade, definir o responsável, orientar a intervenção e confirmar que o problema foi resolvido. Alarme sem protocolo é apenas notificação.

A tecnologia pode assumir o acompanhamento contínuo dos equipamentos e direcionar a equipe para situações que realmente exigem decisão.

Dessa forma, o profissional deixa de gastar parte de sua jornada procurando problemas e passa a atuar sobre ocorrências já identificadas e priorizadas. Isso não elimina o trabalho humano; aumenta o valor produzido em cada hora trabalhada.

Como o varejo alimentar pode planejar a transição

A preparação deve começar antes da mudança entrar em vigor. Os supermercados podem mapear processos, testar novas escalas, capacitar equipes, negociar soluções com os trabalhadores, revisar horários e criar indicadores para acompanhar vendas, consumo de energia, falhas, perdas e produtividade.

O fim da escala 6x1 não precisa ser tratado apenas como aumento de custo ou restrição operacional. Ele pode acelerar uma transformação necessária: operações mais organizadas, profissionais concentrados em atividades de maior valor e decisões baseadas em dados.

A pergunta central, portanto, não é apenas como montar uma nova escala, mas como preservar atendimento e controle com uma organização diferente do trabalho.

Os supermercados que iniciarem essa preparação desde agora terão mais condições de realizar uma transição equilibrada para trabalhadores, consumidores e empresas.

*Sami Diba é CEO do NEO Estech , plataforma de inteligência de dados para monitoramento e gestão de equipamentos que atende mais de 52% do varejo alimentar brasileiro.

'Perguntas frequentes' Como funciona a transição para a nova jornada de trabalho? ＋ A transição será feita em etapas após a promulgação da PEC 221/2019. Dois meses após a promulgação, o limite passa para 42 horas semanais, chegando a 40 horas semanais após um ano, sem redução salarial. O que prevê a PEC aprovada sobre a escala 6x1? ＋ A PEC 221/2019 substitui o modelo de seis dias de trabalho por um de folga pela concessão de dois dias de repouso semanal remunerado. A medida também reduz a carga horária de 44 para 40 horas semanais, mantendo a remuneração atual. Qual é o impacto da redução de jornada na capacidade operacional das lojas? ＋ Segundo simulação realizada por Sami Diba, CEO da plataforma NEO Estech, a capacidade operacional disponível cai cerca de 9% ao reduzir a carga de 44 para 40 horas mantendo a mesma equipe. Em uma loja aberta por 98 horas semanais, o ponto de equilíbrio matemático passa para cerca de 89 horas. Reduzir o horário de abertura da loja gera economia de energia proporcional? ＋ Não, pois equipamentos essenciais continuam ligados mesmo sem atendimento, e a refrigeração responde por cerca de 60% da carga em lojas de vizinhança. Conforme simulação de Sami Diba, um corte de aproximadamente 9% no tempo de abertura gera cerca de 6% de economia energética. Quais frentes os supermercados precisam revisar para a adaptação? ＋ De acordo com o texto, os supermercados precisam observar cinco frentes: dimensionamento das equipes, horários de funcionamento, produtividade, automação e monitoramento dos equipamentos. As adaptações variam conforme o modelo da unidade, seja atacarejo ou loja de vizinhança.

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Legenda personalizada: Supermercados avaliam adaptações operacionais, novas escalas de trabalho e automação diante da aprovação do fim da escala 6x1 pelo Senado.