Com R$ 22,6 bilhões, Luciano Hang é o 10º mais rico do Brasil

O dono das Lojas Havan, Luciano Hang, chegou ao top 10 dos maiores bilionários do Brasil, de acordo com a revista Forbes. Com uma fortuna de 4,8 bilhões de dólares (equivalente a 22,6 bilhões de reais), Hang ficou em 10º lugar na lista dos brasileiros mais ricos – e em 586º lugar na contagem global da revista. O empresário já havia ocupado o posto de 10º mais rico do país em 2020, mas perdeu o lugar em 2021.

A fortuna do empresário é maior que a de outros expoentes do varejo. Luiza Helena Trajano, fundadora do Magazine Luiza, tem patrimônio de 1,4 bilhão de dólares, segundo a Forbes, o que a coloca em 2076º lugar da lista. Ablílio Diniz, membro do conselho do Carrefour Brasil, é dono de 2,7 bilhões de dólares, e está em 1163º lugar.

Hang ficou 2,1 bilhões de dólares mais rico de 2021 para 2022, de acordo o ranking. O salto é resultado em parte do crescimento do negócio do empresário. Até 2020, Hang era o único acionista da Havan. A companhia faturou 12,6 bilhões de reais em 2021, alta de 19,6% em relação a 2020. O lucro líquido do ano ficou em 530,8 milhões de reais, 5,6% a mais que em 2020. A Havan terminou o ano passado com 168 lojas – sendo 15 abertas em 2021.

O empresário já tentou abrir o capital da varejista, mas o processo não foi para frente. Em 2020, a meta do empresário era conseguir um valuation de 100 bilhões de reais na companhia. O mercado não comprou a ideia. Em 2021, a empresa fez o pedido de registro de companhia aberta à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), mas o pedido foi indeferido.

No ano passado, Hang foi alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Congresso. Também já foi investigado sob suspeita de disseminação de notícias falsas na internet.

A rede de lojas Havan começou em 1986 com uma pequena loja em Brusque, no interior catarinense. Hoje está presente em 21 estados brasileiros, e é conhecida por ter sempre uma réplica da estátua da Liberdade em frente às suas lojas.

Bilionários brasileiros

A lista de bilionários da Forbes 2022 tem 62 nomes brasileiros. O primeiro lugar é de Jorge Paulo Lehmann que, segundo a publicação, tem um patrimônio avaliado em R$ 71,6 bilhões (ou US$ 15,4 bilhões). A fortuna dele foi construída principalmente ao longo da carreira como cofundador da empresa de private equity 3G Capital Partners, além de participações na Anheuser-Busch InBev, e na Restaurant Brands International (empresa por trás do Burger King).

Em segundo lugar entre os brasileiros da lista está Eduardo Saverin, brasileiro co-fundador do Facebook, com uma fortuna de 10,6 bilhões de dólares, seguido por Marcel Telles, sócio de Lehmann no 3G Capital e cujo patrimônio é avaliado em 10,3 bilhões de dólares, segundo a revista.