Ranking do condomínio: piscina lidera entre os 10 itens mais procurados na hora de alugar em SP

Na hora de alugar um apartamento, os inquilinos ficam atentos não apenas ao apartamento em si mas também às comodidades do condomínio. Entre os itens mais buscados, um se destaca: a piscina. Ela ficou no topo do ranking de estudo do grupo imobiliário Lello, que levantou os itens mais procurados entre as 170 mil buscas mensais no site da imobiliária. O levantamento considera as pesquisas realizadas no primeiro semestre de 2024.

A piscina aparece em 19,1% das buscas, seguida pela academia, que foi procurada em 14,3% dos casos. “São atrativos para quem busca áreas de lazer e refletem a valorização da procura por espaços que proporcionem conforto e bem-estar aos moradores, contribuindo significativamente para a qualidade de vida”, afirma Raphael Sylvester, diretor de estratégia da Lello Imóveis. Veja abaixo a lista completa:

Ranking dos itens mais buscados em condomínios, segundo a Lello

Piscina: 19,1% Academia: 14,3% Churrasqueira: 12,1% Portaria: 10,6% Elevador: 9,2% Playground: 3%, Áreas verdes: 2,3% Salão de festas: 1,8% Acessibilidade: 1,8% Sala de jogos: 0,8%

Na área interna do apartamento, o ar-condicionado foi o item mais buscado (14,3%), seguido por armários de cozinha, com 12,9% das buscas, e pela churrasqueira, com 10,9%. “A preferência por ar condicionado nas unidades demonstra que muita gente se preocupa com as ondas de calor que a cidade tem enfrentado.”

O item também tem se tornado um diferencial importante para a decisão de locação. “O ar-condicionado é uma vantagem para proprietários de imóveis que tenham esse item instalado pois, devido ao grande interesse dos inquilinos por esse conforto, ajuda na locação”, afirmou.

Destaque também para o espaço de varanda que, se somado ao item “sacada” e “varanda gourmet”, toma a liderança e representa 21,4% das buscas. Outro ponto procurado são os armários, que, segundo Sylvester, são um diferencial para que o aluguel seja fechado mais rapidamente – e com valor superior a unidades sem mobília. Somando os itens armários na cozinha, banheiro e quarto, o valor de buscas sobe para 31,5%.

Ranking dos itens mais buscados em apartamentos, segundo a Lello

Ar-condicionado: 14,3% Armários na cozinha: 12,9% Churrasqueira: 10,9% Armários no banheiro: 10,2% Varanda: 9,6% Armários no quarto: 7,9% Área de serviço: 7,7% Sacada: 6,5%, Varanda gourmet: 5,3% Mezanino: 5%.