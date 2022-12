Com Florianópolis na dianteira, Santa Catarina lidera entre os estados com maior número de startups

Santa Catarina tem ganhado destaque pelo número crescente de startups que escolhem algum de seus municípios para nascer e crescer. Um mapeamento da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) e Accenture aponta Santa Catarina como o estado com amaior concentração de startups do país, considerando o número de habitantes.

Agora, um estudo do Sebrae/SC indica que uma seleta lista de dez cidades concentra 80% de todas startups com operação no estado. Apenas a capital Florianópolis, por exemplo, hospeda 37% delas. Outros municípios de destaque em volume de startups são Joinville, Blumenau, Criciúma e Chapecó. De modo geral, a análise do Sebrae é de que dos 295 municípios catarinenses, 78 possuem pelo menos uma startup.

Para o estudo, o Sebrae fez um verdadeiro raio-x de 1.301 startups no Estado, levantando informações sobre localização, modelos de receitas, faturamento médio, maturidade e estágios dos negócios.

Com a ajuda de um banco de dados do Sebrae/SC, de parceiros que fazem parte do ecossistema de startups catarinense, e de informações públicas do governo, o mapeamento também indica que 120 das 1.301 empresas estão concentradas principalmente nas regiões do Oeste (7%) e Meio Oeste (3%).

O ecossistema catarinense

Alguns dos principais dados relativos às startups de Santa Catarina são:

Desde 2021, dados apontam Santa Catarina como líder em número de startups no Brasil;

O ecossistema de tecnologia e inovação gerou 67 mil empregos em Santa Catarina;

São 17 mil empresas de tecnologia no estado, 15 centros de inovações e oito parques tecnológicos;

Já no contexto de idade, a maior faixa está entre 31 e 40 anos, 46% do público mapeado

Um dos desafios do ecossistema catarinense está na diversidade de gênero entre os sócios e co-fundadores: 85% deles são homens, com a participação feminina ainda pouco representativa;

Quase 43% das empresas estão na etapa de operação, tendo já passado pelos estágios de ideação e validação;

Apenas 6% das startups estão em momento de escala;

O modelo de SaaS (Software as a Service) é dominante no estado: ,com 32% dos negócios oferecem esse serviço;

612 empresas fazem tecnologia para outras empresas (B2B), enquanto 292 comercializam soluções que ocorrem entre empresas, mas com o objetivo de atingir o consumidor final (B2B2C)

Maturidade das empresas

O estudo aponta para o surgimento de um aleva de startup cada vez mais maduras e lucrativas. Segundo o Sebrae, 589 das empresas mapeadas estão há cinco anos ou mais no mercado, enquanto 43% delas estão em fase de operação — fase em um negócio já tem comprovado seu mínimo produto viável (MVP). Já 23% das empresas estão em fase de tração, ou seja, em busca de expansão.

Em relação ao faturamento, o Sebrae considera que entre as empresas de Pequeno Porte, 24% (316) conquistaram têm receitas entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões e 3% (41) estão acima desses valores, sendo enquadradas como médias ou grandes empresas.

Segundo Carlos Henrique Fonseca, Diretor Superintendente do Sebrae/SC, o estudo revela as características que fazem do estado polo de referência em startups no sistema Sebrae e que contribui para fortalecer e promover iniciativas voltadas ao setor. “Não tenho dúvidas de que explorando a potencialidade das nossas startups e unindo forças com a equipe dedicada que temos no Sebrae/SC, seremos cada vez mais referência, provando nosso potencial para o desenvolvimento do ecossistema de inovação e tecnologia de Santa Catarina e do país”, explica.

“Além de trazer visibilidade ao estado, contribui para que possamos entender o cenário sobre este mercado, identificando dificuldades e potenciais para as empresas catarinenses”, complementa o Diretor Técnico do Sebrae/SC, Luc Pinheiro.

