Coca-Cola tem receita acima do esperado no 3º trimestre

A Coca-Cola Co superou as expectativas de receita trimestral, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, com a maior fabricante de refrigerantes do mundo se beneficiando da reabertura parcial de restaurantes fechados por meses pela pandemia de covid-19.

A receita líquida caiu 9%, para 8,7 bilhões de dólares, mas ficou acima da estimativa média dos analistas de 8,36 bilhões de dólares, segundo dados do IBES da Refinitiv.

A empresa de bebidas, que obtém cerca de metade de sua receita com vendas em restaurantes, cinemas, teatros e outros locais públicos, disse que o último trimestre foi o mais desafiador devido aos ‘lockdowns’, embora os consumidores estivessem estocando refrigerantes e bebidas em casa.

As vendas orgânicas, que eliminam os impactos de aquisição e câmbio, caíram 6% nos três meses encerrados em 25 de setembro, mas melhoraram de uma queda de 26% no segundo trimestre.

As vendas de sua marca registrada Coca-Cola e Coca-Cola Zero Sugar melhoraram, disse a companhia.

O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa caiu para 1,74 bilhão de dólares, ou 0,40 dólar por ação, de 2,59 bilhões de dólares, ou 0,60 dólar por ação, um ano antes.