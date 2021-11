Chevrolet Onix retoma liderança de vendas no início de novembro

O Chevrolet Onix foi líder invicto no mercado brasileiro durante cinco anos, mas perdeu o fôlego durante a pandemia – inclusive com paralisação da fábrica por falta de semicondutores. Durante esse período, a General Motors trocou de presidente na América do Sul e retomou os turnos das linhas de montagem. Resultado? Retorno à liderança na primeira quinzena de novembro.

Dez carros mais vendidos na primeira metade de novembro

Chevrolet Onix – 4.040 unidades; Hyundai Creta – 3.028 unidades; Volkswagen T-Cross – 2.793 unidades; Fiat Strada – 2.733 unidades; Fiat Toro – 2.591 unidades; Chevrolet Onix Plus – 2.488 unidades; Chevrolet Tracker – 2.343 unidades; Volkswagen Gol – 2.334 unidades; Jeep Compass – 2.191 unidades; Hyundai HB20 – 2.088 unidades.

(Fonte: Fenabrave)

E se a presença do hatch no topo das vendas não for suficientemente surpreendente, o estreante Hyundai Creta (que ganhou nova geração no fim de agosto) com a vice-liderança talvez seja ainda mais inusitada. Afinal, o SUV tem versões que superam os 163 mil reais. Bem perto, com cerca de 200 unidades de diferença, o Volkswagen T-Cross completa o pódio com o terceiro posto.

Só não pense que o pódio está isolado: pouco atrás do fabricante alemão, a Fiat conquistou duas posições de honra, com as picapes Strada e Toro – em quarto e quinto lugar, respectivamente. No restante da tabela, a Chevrolet ainda conseguiu emplacar Onix Plus e Tracker, ambos diretamente derivados do Onix, enquanto Jeep Compass e Hyundai HB20 completam a prévia do Top10.

