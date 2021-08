Santiago Chamorro assume a presidência da GM América do Sul

“Chamorro assume a função com a prioridade de liderar a implementação de investimentos-chave para o futuro das operações da GM na América do Sul, bem como aumentar a produção conforme a indústria supera a escassez global de semicondutores e a pandemia de covid-19”, afirma Steve Kiefer, vice-presidente sênior da GM e presidente da GM Internacional.

Em sua nova função, Chamorro se reportará a Kiefer e se realocará de Michigan, onde ocupou sua última posição como vice-presidente da GM Global Connected Services, para São Paulo. Jeff Massimilla, diretor executivo de Connected Customer and Mobility Services, substitui Chamorro como vice-presidente da GM Global Connected Services.

“Santiago tem um profundo conhecimento de nossos mercados sul-americanos, bem como um forte relacionamento com nossa organização global. Isso o posiciona muito bem para continuar a conectar os negócios na América do Sul com a visão global de futuro da GM”, disse Kiefer.

Segundo o executivo, os negócios poderão continuar centrados no cliente, com forte atuação junto aos parceiros com o objetivo de um desempenho sustentável e lucrativo.

“É um prazer e uma honra assumir esta nova posição como presidente da América do Sul”, diz Chamorro. “Estou ansioso para me reconectar com os muitos colegas e parceiros para impulsionarmos os negócios na América do Sul juntos".

Chamorro ocupou cargos como presidente da GM Colmotores na Colômbia; gerente-geral de vendas, serviços e marketing da GM América do Sul; e CEO da GM Brasil.

Em sua posição mais recente como vice-presidente da GM Global Connected Services, suas equipes se concentraram em promover a visão da GM para tecnologias inovadoras de veículos conectados e liderar a transformação da indústria ao mesmo tempo que atendia aos clientes da GM.