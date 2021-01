Chevrolet Onix é o carro novo mais vendido do país em 2020; veja o ranking

O Chevrolet Onix foi o carro novo mais vendido no país em 2020. Foram vendidas 135.351 unidades do modelo no ano, 48.803 a mais do que o segundo colocado no ranking, o Hyundai HB20, que vendeu 86.548 unidades.

A Chevrolet levou também o terceiro lugar, com o Onix Plus, versão sedã do Onix, que vendeu 83.392 veículos. No top 5 estão ainda o Fiat Strada, na quarta posição, com 80.041 unidades vendidas e o Volkswagen Gol, com 71.151 unidades.

Na comparação com o ano passado, o Ford Ka perdeu espaço. Ficou em segundo lugar em 2019, mas caiu para sexto neste ano, com 67.491 unidades vendidas. Já o Kwid, da Renault, que estava em quarto lugar em 2019, caiu para 12º neste ano, com 49.475 exemplares vendidos.

A montadora com maior participação de mercado continua sedo a General Motors com 17,98%, seguida por Volkswagen (16,31%) e Fiat (13,45%). A novidade veio na quarta posição, conquistada em 2020 pela Hyundai, com 9,12% do mercado. Em seguida, a Ford ficou na quinta posição, com 7,06% do mercado. A Renault, que em 2019 tinha ficado em quarto lugar, caiu para a sétima posição, com 6,54% do mercado.

Veja a seguir, os 20 carros novos mais vendidos em 2020, de acordo com o ranking da Fenabrave:

1º – Chevrolet Onix – 135.351

2º – Hyundai HB20 – 86.548

3º – Chevrolet Onix Plus – 83.392

4º – Fiat Strada – 80.041

5º – Volkswagen Gol – 71.151

6º – Ford Ka – 67.491

7º – Fiat Argo – 65.937

8º – Volkswagen T-Cross – 60.119

9º – Jeep Renegade – 56.865

10º – Fiat Toro – 53.974

11º – Jeep Compass – 52.966

12º – Renault Kwid – 49.475

13º – Chevrolet Tracker – 49.372

14º – Hyundai Creta – 47.757

15º – Fiat Mobi – 46.617

16º – Volkswagen Polo – 41.836

17º – Toyota Corolla – 41.072

18º – Nissan Kicks – 36.433

19º – Honda HR-V – 32.511

20º – Toyota Hilux – 32.392

Veja a participação de mercado das principais marcas:

1º – General Motors (Chevrolet) – 17,35%

2º – Volkswagen – 16,80%

3º – Fiat – 16,50%

4º – Hyundai – 8,58%

5º – Ford – 7,14%

6º – Toyota – 7,07%

7º – Renault – 6,75%

8º – Jeep – 5,65%

9º – Honda – 4,31%

10º – Nissan – 3,13%