Como esta marca de bem-estar faturou US$ 1 milhão no TikTok Shop em 30 dias

Enquanto muitas marcas ainda tratam as redes sociais apenas como vitrines de branding, a Apothékary, startup de fitoterapia baseada na Virgínia, provou que o TikTok Shop é, na verdade, uma máquina de vendas de alta performance.

Sob a liderança estratégica de Tina Shim, diretora de marketing da marca, a empresa alcançou o marco de US$ 1 milhão em faturamento no canal em apenas um mês, equilibrando uma expansão agressiva no varejo físico com uma dominância digital sem precedentes.

A jornada, no entanto, não foi fruto do acaso. Com a experiência de quem já havia movimentado mais de 540 mil unidades na plataforma em sua gestão anterior na IGK Hair, Shim aplicou um "playbook" de crescimento que foca em métricas operacionais antes mesmo de investir em anúncios.

O primeiro passo da Apothékary foi interno. Em vez de contratar agências externas caras e, muitas vezes, desconectadas do DNA da marca, Shim optou por uma equipe dedicada "in-house". O foco inicial foi obsessivo: elevar a pontuação de desempenho da loja. No ecossistema do TikTok, se a sua nota for inferior a 4 (de um total de 5), a plataforma "pune" o alcance da marca e bloqueia recursos vitais, como o envio de amostras para grandes influenciadores.

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Ao garantir excelência no atendimento ao cliente, velocidade de entrega e avaliações positivas, a Apothékary destravou o acesso ao motor de crescimento mais potente da rede: o marketing de afiliados.

A economia dos criadores: O poder dos 20% e da comunidade

Para se destacar em um mar de marcas disputando a atenção dos criadores de conteúdo, a Apothékary adotou uma tática agressiva de incentivos. Enquanto a média do mercado gira em torno de 15% de comissão, a marca ofereceu 20% de bônus por venda.

Mas o diferencial não foi apenas financeiro. A empresa construiu uma infraestrutura de suporte para seus parceiros:

Comunidade Ativa: Grupos exclusivos no Discord e TikTok para troca de informações.

Embasamento Científico: Sessões de perguntas e respostas com profissionais de medicina tradicional para que os afiliados tivessem autoridade técnica ao vender.

Gamificação: Bônus extras atrelados a metas de vendas específicas.

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