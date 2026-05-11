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A estratégia dessa criadora de conteúdo para sair do esgotamento e ter faturamentos de seis dígitos

A criadora revela como delegar a gestão de operações para uma especialista permitiu que seu negócio saltasse de US$ 15 mil para US$ 30 mil mensais em poucos meses

(Reprodução/LinkedIn)

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Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14h44.

Para muitos empreendedores digitais, o sucesso traz um efeito colateral paralisante: o esgotamento por excesso de burocracia. Courtney Johnson sentiu isso na pele quando, ao atingir 100 mil seguidores, percebeu que passava mais tempo respondendo e-mails e revisando contratos do que criando conteúdo.

A decisão de contratar Bailey Gojmerac como gerente de operações — por apenas dois dias na semana — foi o catalisador que transformou sua marca pessoal em uma empresa de alta performance.

O retorno sobre esse investimento foi imediato. Ao liberar sua agenda das tarefas administrativas, Courtney pôde se reconectar com seu público e refinar suas ofertas de consultoria digital.

O resultado foi um salto de faturamento de US$ 15 mil para US$ 30 mil por mês, provando que o custo de um funcionário estratégico é, na verdade, o preço para destravar o potencial de receita represado.

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O jogo da escala: quando contratar?

Nem toda contratação garante sucesso, como pontua Varun Rana, ex-engenheiro de software e criador de conteúdo. Para ele, o impacto de assistentes virtuais foi nulo porque cada criador "joga um jogo diferente". A chave está em identificar onde está a sua zona de genialidade:

  • Foco na Monetização: Courtney contratou para resolver gargalos de fechamento de contratos e sequências de e-mail marketing, o que impactou diretamente o lucro.

  • Profissionalização Progressiva: O que começou com uma ajuda de tempo parcial evoluiu para uma diretora de operações (COO) e uma rede de agências de branding e suporte que hoje sustentam um faturamento de seis dígitos mensais.

  • Aposta no Letramento Tecnológico: O uso de ferramentas de automação e consultores especializados é o que permite a Courtney gerenciar hoje 500 mil seguidores com uma estrutura leve e lucrativa.

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