Fiat domina tabela dos carros mais vendidos em maio de 2021

O Fiat Argo foi o carro mais vendido do Brasil no mês de maio e marcou a consagração da Stellantis – empresa que reuniu os grupos FCA e PSA – entre os maiores sucessos do mercado. Prova disso é que o pódio também reúne a picape Strada (atual líder no acumulado do ano) e o subcompacto Mobi. E, em quarto lugar, também está um modelo do conglomerado: o Jeep Renegade.

No levantamento realizado em primeira mão pela Mobiauto, a Hyundai conseguiu dobradinha na quinta e também na sexta posição, com HB20 e Creta, respectivamente. Quem também aparece entre os dez modelos mais comercializados é o veterano Gol, que ficou na sétima colocação, à frente dos badalados Jeep Compass e Volkswagen T-Cross. Por fim, a tabela tem o Renault Kwid.

Confira os carros mais vendidos em maio de 2021

1) Fiat Argo - 10.929 unidades;

2) Fiat Strada - 9.918;

3) Fiat Mobi - 7.443;

4) Jeep Renegade - 7.361;

5) Hyundai HB20 - 7.290;

6) Hyundai Creta - 6.983;

7) Volkswagen Gol - 6.795;

8) Jeep Compass - 6.135;

9) Volkswagen T-Cross - 5.486;

10) Renault Kwid - 4.852.

Chevrolet Onix perde posições na tabela

Queda: líder de mercado por cinco anos seguidos, o Onix despencou na tabela

Como efeito da pandemia – e, consequentemente, da paralisação por falta de componentes eletrônicos –, o Chevrolet Onix, que dominou o mercado brasileiro por cinco anos consecutivos, ficou somente com a 13ª posição. E, com apenas 3.820 emplacamentos, vendeu quase 1/3 do líder em maio. Para ter ideia, o hatch ficou atrás até do Tracker, 11º colocado, com 4.718 emplacamentos.

Picapes (e popularidade da Ford)

Em relação às picapes, faltou fôlego à Fiat Toro, recém-atualizada, que vendeu 3.942 unidades, apenas o suficiente para garantir o 12º posto no último mês. Já a Ford Ranger, modelo mais popular da marca no país desde o fechamento das fábricas, ficou fora do Top 30, assim como a Chevrolet S10. Na briga entre modelos médios deste segmento, a Toyota Hilux liderou com 3.132 unidades.

Como está o mercado brasileiro

E, ainda que os 175.405 emplacamentos tenham sido 25% menores que o mesmo mês em 2019, houve crescimento de 7,1% em relação a abril deste ano. Esse avanço é ainda mais significativo frente ao ano passado, quando as medidas de isolamento social começaram a ser adotadas pela primeira vez e nosso mercado retornou a níveis de 1985, com aumento de quase 210% nas vendas.

