Caravana e premiação: Sebrae celebra mulheres empreendedoras em Aracaju

No Brasil, embora as mulheres apresentem índices de adimplência mais altos que os homens, o acesso ao crédito ainda é mais difícil para elas. Segundo dados do Banco Central, as mulheres empreendedoras pagam mais juros que os homens ao solicitarem crédito para um negócio. Só no ano passado, a taxa média de juros para os créditos obtidos por homens foi de 36,8% ao ano, enquanto para o público feminino foi 40,6%.

De olho nesses números, o Sebrae ampliou a cobertura do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), passando a garantir 100% do crédito para empreendedoras de todos os estados do país. A iniciativa tem sido anunciada em cada capital brasileira com um evento especial, a Caravana Sebrae Delas, que além de apresentar o FAMPE 100%, reúne um time de especialistas promovendo palestras, oficinas e atendimentos individualizados sobre empreendedorismo feminino.

“Sabemos que as empreendedoras ainda enfrentam muitos obstáculos para o acesso a financiamentos para os seus negócios. Essa realidade se explica por uma combinação de fatores, incluindo estereótipos de gênero e exigências mais rigorosas de garantias. Por isso, a Caravana Sebrae Delas foi pensada para ajudar a fomentar e ampliar os negócios dessas mulheres, levando informação, dicas e estimulando o networking entre elas”, explica Georgia Ferreira Martins Nunes, gerente da unidade de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional.

Informações que mudam realidades

Helena Bertho: palestra da diretora de diversidade e inclusão do Nubank foi uma das mais aplaudidas pelo público de Aracaju (Jamille Almeida)

A mais recente edição da Caravana Sebrae Delas aconteceu em Aracaju (SE), no início de agosto, reunindo cerca de 3 mil mulheres interessadas em orientações práticas sobre finanças e formas de impulsionar os seus empreendimentos. Essa foi a oitava edição da caravana, que já passou por estados como Alagoas, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Entre os destaques da programação, palestras como a de Emanuela Mota, educadora financeira e presidente ABEFIN Sergipe, e Helena Bertho, diretora de diversidade e inclusão do Nubank, apresentaram desde conceitos básicos sobre organização financeira até estratégias para a negociação de dívidas e a análise de viabilidade de investimentos. O foco foi mostrar como decisões financeiras bem estruturadas fazem a diferença no desenvolvimento de um bom plano de negócios, melhorando aspectos como a precificação de produtos e serviços, e ampliando margens de lucro.

“Eventos como esse recebem pessoas não apenas da cidade, mas de todo o estado. São encontros importantes compartilhar informação e conhecimento sobre educação financeira, além de apresentar iniciativas como o FAMPE. É uma forma de criar uma grande rede de colaboração que leva ao crescimento de negócios em diferentes segmentos”, destaca Priscila Felizola, superintendente do Sebrae Sergipe.

Georgia destaca que desde o lançamento do FAMPE 100%, mais de R$ 88 milhões foram concedidos a mulheres em todo o país. Algumas empreendedoras sergipanas, inclusive, já utilizam o FAMPE para a expansão dos seus negócios. Miralda Santos Marques, proprietária do Berçário e Educação Infantil Raio de Sol, e Suellen Coelho, empresária da lojas SC Femme e SC Home usaram o subsídio para aprimorar e expandir os seus empreendimentos.

"Faço orientações com o Sebrae desde 2018, e o crédito do FAMPE mudou toda a realidade da minha empresa, possibilitando especialmente a ampliação do espaço. Atualmente, não temos mais vagas disponíveis tamanha a demanda do nosso espaço", contou Miralda.

Conexões que inspiram

Madrinha da Caravana Sebrae Delas, a atriz e empresária Giovanna Antonelli conversou com o público sobre como toda jornada é sempre feita de muitos desafios -- além de altos e baixos mesmo depois de conquistar a estabilidade profissional. "Quando decidi empreender, ouvi muitos questionamentos. As pessoas diziam que eu não precisava disso, que já era uma atriz bem-sucedida e que meus negócios não dariam certo", lembrou.

A palestra de Giovanna é sempre um dos momentos mais aguardados pelas mulheres que vão à caravana, e mostra o quanto conexões podem inspirar. "Essa troca é importante demais. Sempre saio muito abastecida com a energia boa de vocês e espero que vocês realmente aproveitem as dicas que ouvimos e compartilhamos aqui", destacou Giovanna.

Outro momento importante durante o evento em Sergipe foi celebração da etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Doze empreendedoras locais foram premiadas de acordo com quatro categorias: pequenos negócios, produtoras rurais, ciência e tecnologia e microempreendedoras individuais (MEI).

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios: 12 empreendedoras sergipanas foram premiadas na etapa estadual da competição (Jamille Almeida)

As vencedoras foram selecionadas por um júri composto inteiramente por mulheres, formado por analistas do Sebrae com experiência em diferentes áreas, incluindo inovação, empreendedorismo e gestão. Agora, as primeiras colocadas de cada categoria seguem para a disputa nacional do prêmio.

A lista com as vencedoras do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios em Sergipe ficou assim:

Microempreendedora Individual

1º. Anatalia Costa (Mc Wilson)

2º. Isadora Ramos (Casa Caju – Loja Colaborativa)

3º. Lane Rachel Santos (Lamel Evolution)

Produtora rural

1º. Gedeanes Santos

2º. Edileide Pereira

3º. Josevane Fernandes

Ciência e Tecnologia

1º. Fabiana de Sousa (ServeMEI Tecnologia)

2º. Mônica Batista (Quick Aid K)

3º. Juliana Cordeiro (3D Pharma Nordeste)

Pequenos Negócios

1º. Deise Bomfim (Palha Decor)

2º. Adriana Motta (SEO Mercado)

3º. Seichele Barboza (SEU Sergipe Restaurante Bistrô)